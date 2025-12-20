美稱兩岸非對稱作戰　解放軍報：險惡用心！對台軍售進攻指向明確

▲解放軍報詳刊文劍指美國對台111億美元軍售案，具有明顯進攻性特徵、突出強化「非對稱作戰」，險惡用心昭然若揭。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美國批准對台總額逾111億美元軍售一事，大陸《解放軍報》今（20）日刊文分析和嚴正批駁。文章指出，從美方賣出的武器構成來看，相關裝備早已突破「防禦性」範疇，「進攻」指向十分明確，並刻意強化兩岸「非對稱作戰」能力，險惡用心昭然若揭，嚴重破壞台海和平穩定，並稱兩岸實力對比早已發生根本性變化，「大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，任何企圖分裂中國的倒行逆施行徑，只會是螳臂當車、自食惡果。」

美國國防部安全合作局12月18日宣稱，美方已批准對台總額逾111億美元的軍售案。大陸外交部、國防部、國台辦連日發文，痛批美方粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則以及中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權與安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。「中方對此表示堅決反對、強烈譴責。」

《解放軍報》發布文章指出，從金額規模看，此次軍售為美國歷史上單筆金額最大的對台軍售案；從武器構成看，相關裝備早已突破所謂「防禦性」範疇，進攻指向十分明確。

此次軍售中包含的「海馬斯」遠程精確打擊系統，具備較強遠距火力投射能力，顯然具有進攻性特徵；M109A7自行榴彈炮最大射程可達30公里，意在填補「海馬斯」與傳統火炮之間的火力空檔，構建層級化火力打擊體系；自殺式攻擊無人機則突出強化所謂「非對稱作戰」構想，妄圖以低成本消耗對手；而「台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件」，本質上是為提升台軍戰場指揮、資訊整合與態勢感知能力，推動其向美軍作戰體系深度嵌套。

如此規模龐大、指向鮮明的軍售項目，充分暴露了美國政客的險惡用心。一方面，美方企圖通過不斷對台輸送武器，將台灣加速武裝成「刺猬島」「豪豬島」，最大限度消耗中國，抬高中國實現完全統一的成本；另一方面，藉軍售之名對台「敲骨吸髓」，滿足美國軍工複合體的貪婪利益。

對於這一劑「致命毒藥」，民進黨當局卻甘之如飴，繼續沉迷「以武謀獨」的危險幻夢。然而，越來越多台灣民眾已清醒認識到，謀「獨」挑釁才是害台、毀台的最大禍根。無底線的「賣台引戰」，只會不斷推高台海風險，將台灣民眾推向兵兇戰危的險境，最終淪為外部勢力的犧牲品。

「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。

「當前，兩岸實力對比早已發生根本性變化，大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，任何企圖分裂中國的倒行逆施行徑，只會是螳臂當車、自食惡果。」