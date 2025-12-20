　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北京強烈譴責軍售　美國務院：對台承諾不變、籲停止施壓

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國國務院強調，華府對台灣的長期承諾持續不變。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國再度宣布對台軍售，引發北京強烈反彈。對此，美國國務院強調，華府對台灣的長期承諾「持續不變」，並公開敦促中國停止對台施壓，轉而與台灣展開有意義對話。這也是美國總統川普重返白宮後，第二度對台宣布軍售。

根據美國國防安全合作署（DSCA）於美東時間17日發布的新聞稿，駐美國台北經濟文化代表處已正式向美方提出採購申請，內容涵蓋戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與Altius 700M無人機系統等，共計8項軍售案，總金額達111億540萬美元。

美國國務院已批准上述軍售案，並交由國防安全合作署啟動「知會國會」程序。美方專家分析指出，這批軍售將可大幅強化台灣的嚇阻能力，提高中共對台動武的成本，同時也向外界傳達美國對區域安全的承諾。

軍售消息曝光後，中國方面隨即表達強烈不滿。中國外交部表示，美方此舉破壞台海和平穩定，並向「台獨勢力」釋放嚴重錯誤訊號，中方對此「堅決反對、強烈譴責」。

對於中方批評，一名不具名的美國國務院發言人以背景方式回覆《中央社》提問時指出，「這屆政府已明確表示，美國對台灣的長期承諾持續不變，這項承諾已維持超過40年」。發言人同時重申，美國敦促北京停止對台施加軍事、外交及經濟壓力，改以對話方式處理分歧。

這是川普重返白宮後，美國第二度宣布對台軍售，距離前一次僅約1個月。美國政府先前於11月13日批准一筆3.3億美元對台軍售案，內容包括戰機及運輸機零附件，被視為川普2.0任期的首筆對台軍售。

12/17 全台詐欺最新數據

快訊／玉山今晨降瑞雪！　累積約2.5公分

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

