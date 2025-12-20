川普批准重大對台軍售　華爾街日報：回應台海戰略疑慮

▲美國總統川普近日拍板通過一項對台重大軍售案，規模名列美國歷來前段班。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

外媒披露，美國總統川普近日拍板通過一項對台重大軍售案，規模名列美國歷來前段班，被視為華府回應區域盟友對中國持續擴張軍事行動疑慮的重要動作，也進一步釋出美方對台安全承諾的明確訊號。

對台軍售逾百億美元 強化台灣防衛韌性

《華爾街日報》報導，這筆軍售總額超過111億美元（約等於新台幣3470億元），內容涵蓋海馬士遠程精準打擊系統與自走砲等武器，目的在於提升台灣在遭遇中國攻擊時，拖延與消耗對方行動的能力。相關決定在華府政界獲得不少正面回應，也在一定程度上緩解外界對川普對台立場的質疑。

國會兩黨肯定 警告北京加劇對台挑釁

美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾形容，這項軍售是「傑出的舉措」。該委員會隨後發布報告指出，北京正試圖利用外界對美國是否堅定支持台灣的疑慮，加大對台軍事施壓，並呼籲華府在反制中共敵對行為上，必須展現「明確、清晰且一致」的立場。

民主黨籍首席議員克利什納穆希在介紹報告時也直言，「台灣不是、也不會是談判籌碼」，回應部分外界對川普可能將台灣作為談判交換條件的憂慮。

學者與前官員：展現政策延續性

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松對此軍售案表示歡迎，認為這反映出美國政策的延續性。他在社群平台X上指出，「川普團隊的對台政策，也許比外界想像的更接近拜登時期的做法」。

華府智庫戰略暨國際研究中心旗下「中國實力計畫」主任林洋則分析，從本屆政府的安全戰略來看，這次對台軍售顯示美方「言行一致」，並非僅停留在口頭承諾。

戰略模糊仍在 台灣致謝美方支持

報導指出，美國數十年來在台灣主權議題上維持「戰略模糊」，一方面讓北京難以判斷華府是否會直接介入衝突，另一方面也避免台灣走向正式獨立、引發戰爭風險。白宮12月公布的2025年《國家安全戰略》重申反對片面改變台海現狀，但措辭較前朝略有調整。

對此，台灣國防部已表達「誠摯感謝」，總統賴清德也多次強調，台美關係「堅如磐石」，雙方安全合作持續深化。