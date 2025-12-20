　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普批准重大對台軍售　華爾街日報：回應台海戰略疑慮

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲美國總統川普近日拍板通過一項對台重大軍售案，規模名列美國歷來前段班。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

外媒披露，美國總統川普近日拍板通過一項對台重大軍售案，規模名列美國歷來前段班，被視為華府回應區域盟友對中國持續擴張軍事行動疑慮的重要動作，也進一步釋出美方對台安全承諾的明確訊號。

對台軍售逾百億美元　強化台灣防衛韌性

《華爾街日報》報導，這筆軍售總額超過111億美元（約等於新台幣3470億元），內容涵蓋海馬士遠程精準打擊系統與自走砲等武器，目的在於提升台灣在遭遇中國攻擊時，拖延與消耗對方行動的能力。相關決定在華府政界獲得不少正面回應，也在一定程度上緩解外界對川普對台立場的質疑。

國會兩黨肯定　警告北京加劇對台挑釁

美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾形容，這項軍售是「傑出的舉措」。該委員會隨後發布報告指出，北京正試圖利用外界對美國是否堅定支持台灣的疑慮，加大對台軍事施壓，並呼籲華府在反制中共敵對行為上，必須展現「明確、清晰且一致」的立場。

民主黨籍首席議員克利什納穆希在介紹報告時也直言，「台灣不是、也不會是談判籌碼」，回應部分外界對川普可能將台灣作為談判交換條件的憂慮。

學者與前官員：展現政策延續性

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松對此軍售案表示歡迎，認為這反映出美國政策的延續性。他在社群平台X上指出，「川普團隊的對台政策，也許比外界想像的更接近拜登時期的做法」。

華府智庫戰略暨國際研究中心旗下「中國實力計畫」主任林洋則分析，從本屆政府的安全戰略來看，這次對台軍售顯示美方「言行一致」，並非僅停留在口頭承諾。

戰略模糊仍在　台灣致謝美方支持

報導指出，美國數十年來在台灣主權議題上維持「戰略模糊」，一方面讓北京難以判斷華府是否會直接介入衝突，另一方面也避免台灣走向正式獨立、引發戰爭風險。白宮12月公布的2025年《國家安全戰略》重申反對片面改變台海現狀，但措辭較前朝略有調整。

對此，台灣國防部已表達「誠摯感謝」，總統賴清德也多次強調，台美關係「堅如磐石」，雙方安全合作持續深化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷隨機砍人累計4死11傷！最新傷亡名單曝光
北京強烈譴責軍售　美國務院：對台承諾不變、籲停止施壓
誠品員工猜測「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉
誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」　還原張文現場狀況
張文隨機殺人　受害者拜託路人：跟我爸媽說我很愛他們
快訊／玉山今晨降瑞雪！　累積約2.5公分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北京強烈譴責軍售　美國務院：對台承諾不變、籲停止施壓

回顧全球重大「地鐵攻擊」事件！　最慘釀192人死亡

普丁年終記者會強硬表態　終戰條件「沒有妥協空間」

川普批准重大對台軍售　華爾街日報：回應台海戰略疑慮

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞！　報復2美軍遇襲身亡

美股三巫日！AI概念股飆漲　台積電ADR收高1.47％

台北隨機砍人案震驚國際！　各國媒體報導一次看

普丁：烏克蘭拒絕和平解決衝突　俄軍全線推進將奪更多勝利

26歲台男在新加坡被逮！　持「喪屍煙彈」撤銷工作證遣返

市場驚見「瓶裝人體內臟」！　大阪清潔員嚇壞報警

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

北京強烈譴責軍售　美國務院：對台承諾不變、籲停止施壓

回顧全球重大「地鐵攻擊」事件！　最慘釀192人死亡

普丁年終記者會強硬表態　終戰條件「沒有妥協空間」

川普批准重大對台軍售　華爾街日報：回應台海戰略疑慮

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞！　報復2美軍遇襲身亡

美股三巫日！AI概念股飆漲　台積電ADR收高1.47％

台北隨機砍人案震驚國際！　各國媒體報導一次看

普丁：烏克蘭拒絕和平解決衝突　俄軍全線推進將奪更多勝利

26歲台男在新加坡被逮！　持「喪屍煙彈」撤銷工作證遣返

市場驚見「瓶裝人體內臟」！　大阪清潔員嚇壞報警

1平方公尺探勘費5千↑　重劃區「錢坑盲盒」險害建商倒閉

張文一路殺上5樓！母帶兒狂奔躲餐廳　店員抵門守護

北捷隨機砍人累計4死11傷！最新傷亡名單曝光　2人還在加護病房

超商超市「冬至優惠」懶人包　超萌酷洛米包裝、燒仙草買1送1

機票最低73折、飛日本免萬元　各航空年末優惠一次看

最貴地段驚見「史前人骨」！　台中3大遺址地價破百萬開發添變數

女友冬天出門「不穿內衣」他急提醒！一票女網友+1：真的很輕鬆

妝髮全毀Kevin 老師受難眼神死　阿本崩潰「現在還來得及逃走？」

「我不知道」布恩否認會面今井達也　洋基仍被視為最有力下家

誠品員工猜測「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

安心亞被問羅志祥　「回到阿Ken好了」

國際熱門新聞

台北隨機砍人國際震驚　各國報導一次看

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞

美股三巫日AI概念股飆漲　台積電ADR收高1.47％

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

即／川普：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

大阪市場驚見「瓶裝人體內臟」！

全球重大地鐵攻擊事件　最慘192死

普丁：烏拒絕和平解決衝突　俄將奪更多勝利

普丁：終戰條件沒有妥協空間

台男持「喪屍煙彈」　在新加坡被逮遣返

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

沙烏地阿拉伯下雪了　沙漠變銀白大地

更多熱門

相關新聞

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞

美國為回應造成2名美軍喪命的攻擊，於當地時間19日對敘利亞境內多處與伊斯蘭國（ISIS）有關的目標發動空襲。美方官員指出，這波軍事行動是針對日前美軍遭襲事件的報復行動，目的是重創ISIS殘餘勢力，降低其對駐中東美軍的威脅。

Altius-600M攻擊無人機實彈射擊

Altius-600M攻擊無人機實彈射擊

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

梅蘭妮亞私密20天拍電影　12億天價成交

梅蘭妮亞私密20天拍電影　12億天價成交

關鍵字：

美台關係台美關係美中台北美要聞川普軍售台海軍武國際軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／張文桃園家被搜！警凌晨帶回3物

嫌一路殺上樓！麥當勞拉鐵門近10人躲櫃台

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面