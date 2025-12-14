柬埔寨無視停火令狂轟！泰國擴大沿海地區宵禁　下令封鎖泰國灣

▲泰國部隊在達叻府邊境插上泰國國旗。（圖／泰國軍方）



記者王佩翊／編譯

隨著柬埔寨攻擊持續，泰國宣布擴大並延長沿海地區的宵禁，並且下令封鎖泰國灣，以防止石油與軍事物資走私到柬埔寨。

根據《曼谷郵報》報導，泰國國防部指出，由於柬埔寨軍方無視東協同盟會的停火呼籲，13日深夜仍持續對泰國邊境發動猛烈攻擊，且無人機侵入泰國領空，因此泰方被迫啟動報復機制，在多個地區實施宵禁令保護平民安全。

泰國國防部發言人蘇拉桑少將14日上午證實，柬軍從13日晚間10時至14日凌晨1時，派遣無人機入侵泰國東部達叻府領空，隨後於14日凌晨4時15分朝東北部四色菊府發射火箭炮及砲彈。清晨5時15分，柬埔寨再度沿泰國東北部及東部邊境全線發動攻勢。

蘇拉桑強調，儘管馬來西亞總理安華以東協輪值主席身分提議雙方於13日晚間10時停火，但「柬埔寨並未如其所聲稱的停止開火」。

面對柬軍持續挑釁，泰國皇家海軍宣布在達叻府4個地區實施晚間7時至隔日清晨5時宵禁，涵蓋孔雅、博賴、考薩明及府治等區域。此前泰軍已在東部沙繳府4個地區實施宵禁。

根據Khaosod報導，泰國軍方14日更緊急下令封鎖泰國灣，防止石油與軍事物資走私到柬埔寨，並宣布柬埔寨港口周圍領海為高風險區域。