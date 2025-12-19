　
國際

川普封鎖委內瑞拉　專家示警「恐讓台灣陷入風險」

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲川普對委內瑞拉實施部分海上封鎖，恐讓中國未來對台發動海上封鎖時取得「宣傳上的正當性」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近日對委內瑞拉實施部分海上封鎖，全面禁止所有受制裁油輪進出該國，此舉雖是為了重擊馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的經濟命脈，卻可能對台灣安全帶來間接衝擊。專家警告，這恐讓中國未來對台發動海上封鎖時取得「宣傳上的正當性」。

華府軍事升級　學者批美方模糊國際規則

根據《路透社》報導，白宮官員強調，此舉是川普（Donald Trump）為打擊毒品走私、遏止非法勢力擴張的重要手段，也是對馬杜洛政權加大施壓的延續。但華府智庫「保衛民主基金會」中國事務專家辛格頓（Craig Singleton）指出，若美國藉由封鎖來改變委內瑞拉政治走向，中國將可利用相同邏輯，為未來脅迫台灣尋求「國家統一」提供藉口。

「雖然國際法適用背景不同，但中國會把這當成宣傳操作的機會，弱化美國在國際社會針對台海議題的主導權，」辛格頓直言，「當華府自己模糊定義，也會削弱它譴責他國脅　迫行為的能力。」

封鎖行動效應外溢　中國已有模擬封鎖台灣演練

事實上，中國解放軍近年來已多次圍繞台灣進行封鎖式軍演，被外界視為模擬奪島行動的預演。雖然北京始終堅稱台灣是「內政問題」，但專家分析，若美國在加勒比海對委內瑞拉採取封鎖，中方勢必反過來主張自身行動「合法合理」。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」學者卡頓（Isaac Kardon）表示，華府對委內瑞拉的行動將削弱國際法對其他國家行為的約束力，「這是對國際規則標準的一大打擊，也會讓中國更有空間去攔截開往台灣的天然氣船隻。」

專家示警：美國恐失去批評中國的正當性

克里夫蘭州立大學海事法專家史特里歐（Milena Sterio）指出，若美國並未與委內瑞拉處於戰爭狀態，卻進行全面封鎖，這在國際法上可能屬於違法行為，「這會讓美國在未來批評中國封鎖台灣時喪失立場。」

儘管如此，喬治梅森大學台灣軍事嚇阻專家漢澤克（Michael Hunzeker）則認為，這起事件未必會影響美國爭取盟友組成「反封鎖聯盟」的努力。他分析，各國即便提及委內瑞拉封鎖，也多半是作為表面修辭，不會動搖其對自身戰略利益的評估。

中國挺馬杜洛反擊　強調反對單邊霸凌

針對美方的封鎖行動，中國則迅速表態支持馬杜洛政權，外交部強調「反對一切單邊主義和霸凌行為」，並呼籲各國捍衛主權與國家尊嚴。專家認為，北京未來可能藉由「美國自己也封鎖他國」的案例，對國際社會進行輿論戰，為其封鎖台灣鋪路。

與此同時，專家也提醒，若美軍持續將大量海軍部署在加勒比海，恐會降低其在印太地區，尤其是台海爆發突發情勢時的軍事應變能力，進一步影響區域安全平衡。

美台關係 台美關係 美中台 北美要聞 委內瑞拉 川普 台灣

