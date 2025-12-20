　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」　黑熊學院曝逃躲打原則

▲▼大媽狂咳25年！　吃盡偏方都沒用...受不了就醫才知「支氣管卡了哨子」（圖／取自免費圖庫pexels）

▲若有餘力，吹哨子可以提醒周圍的人要注意。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店攻擊民眾，造成4人死亡。黑熊學院透過臉書粉專發文提醒大家「逃躲打」原則，並且建議大家可以隨身攜帶哨子和防身噴霧，以備不時之需，其中防身噴劑是自我保護的最後一步，若退無可退，至少不必再找防身工具。

出門在外　隨身攜帶哨子和防身噴霧

[廣告]請繼續往下閱讀...

黑熊學院發文表示，對於北車、中山站發生的傷人事件，因為假日人潮眾多，所以請大家務必提高警覺。粉專建議，大家平常的EDC （Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品），可以常備哨子和防身噴霧。

黑熊學院進一步指出，遇到危險時，應該先確保自己和攻擊者距離得越遠越好，若有餘力，哨子可以讓周圍的人一起提高警覺，提醒更多人立刻離開現場，許多民眾沒有辦法馬上反應，是因為根本沒有意識到「有狀況」。

至於防身噴劑，黑熊學院指出，這是自我保護的最後一步，至少在退無可退的時候，不用再找尋防身工具，不過這平常就應該要先練習，並且注意風向。

黑熊學院分享「逃躲打」原則

黑熊學院也分享了「逃躲打」原則，逃，是離攻擊者越遠越好，並且安靜、低調離開現場；躲，是躲進攻擊者看不到、進不去的地方；打，「反擊」是為了平安離開，而不是拚個你死我活，在能力所及範圍，給予具侵略性的反擊。

黑熊學院也提醒，確認自身安全、冷靜下來，是絕對要先做的事情；停止思考與行動、英雄主義，則是絕對不要做的事情。

黑熊學院曝平常要養成的3習慣

黑熊學院還指出，平常就應該先確認逃生出口的位置，並且觀察周遭環境、建立圖面和實體空間的聯想；要風險評估、保持警覺；最後則是要具備快速決策的能力，並且制定粗略的計畫。

貼文曝光後，吸引超過1.8萬人按讚，黑熊學院也在留言處補充，EDC部分，「止血帶、敷料等救護用品都合適，最重要的是平常要練習」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！
南韓酷澎恐遭停業　9座物流中心啟動無薪假
明起變天！一圖看未來降雨趨勢
警察追張文到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況
網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下
北市血案震撼社會　警專教官教自保
《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機殺人　一關鍵轉身紀錄「血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

警察追張文追到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況：翻翻案例

台鐵哀悼無差別殺人事件　北車聖誕樹熄燈3天

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」　黑熊學院曝逃躲打原則

網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

煙霧彈非小事！胸腔醫警告「小心吸入性肺損傷」：建議觀察

都看到長刀了！網不解「一堆人不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

快訊／雪山下雪了！零下1度積雪1公分　絕美銀白畫面曝光

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

警察追張文追到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況：翻翻案例

台鐵哀悼無差別殺人事件　北車聖誕樹熄燈3天

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」　黑熊學院曝逃躲打原則

網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

煙霧彈非小事！胸腔醫警告「小心吸入性肺損傷」：建議觀察

都看到長刀了！網不解「一堆人不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

快訊／雪山下雪了！零下1度積雪1公分　絕美銀白畫面曝光

不只是得分機器！國王新洋將杰倫連兩場飆高分　代理主帥點他最珍貴處

愛滋患者遭砍「民眾被感染風險極低」　羅一鈞揭2原因：勿恐慌

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

高雄義大跨年交管、免費接駁攻略　看全台首創藍色流星雨花火

南韓酷澎恐遭停業處分？9座物流中心啟動無薪假　員工憂裁員潮

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」　留學生喝完直呼想家

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

小龍女李恩菲「疑遭粉絲情勒」　沉痛喊話：不喜歡拜託不要勉強

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場

生活熱門新聞

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機殺人案　廢死聯盟臉書被灌爆

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

隨手錄下北車大煙「拍到張文」　他回看嚇傻

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文隨機砍人！2家店第一時間反應是好範例

「日本1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

張文「模仿、致敬成分低」　專家：是最危險的

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

離死亡好近！她搭手扶梯「張文在正後方」

北富銀揭秘　客服電腦上貼一面鏡子的秘密？

誠品南西暫停營業1天！網點名館內店員道謝

快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

北車中山爆恐攻！老闆：搭計程車錢算我的

更多熱門

相關新聞

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

台北市19日傍晚傳出隨機砍人事件，嫌犯張文自製煙霧彈「襲擊」台北車站、中山商圈後畏罪自殺，造成4死（含張文）11傷。此次事件引發民眾恐慌，又鄰近捷運系統站點，恐導致民眾不敢搭乘捷運；但根據北捷統計，20日上午6點到12點，全系統運量約47萬人次，相比上周同時段48萬人次，無明顯差異。

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

隨機砍人1留觀傷者離院「2人仍在加護」

隨機砍人1留觀傷者離院「2人仍在加護」

煙霧彈非小事！胸腔醫警告：建議觀察

煙霧彈非小事！胸腔醫警告：建議觀察

又見隨機砍人悲劇！中捷長髮哥：悲傷到不行　

又見隨機砍人悲劇！中捷長髮哥：悲傷到不行　

關鍵字：

誠品南西恐怖攻擊張文隨機砍人哨子防身噴霧黑熊學院

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面