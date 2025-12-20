遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」　黑熊學院曝逃躲打原則

▲若有餘力，吹哨子可以提醒周圍的人要注意。（示意圖／取自Pexels）

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店攻擊民眾，造成4人死亡。黑熊學院透過臉書粉專發文提醒大家「逃躲打」原則，並且建議大家可以隨身攜帶哨子和防身噴霧，以備不時之需，其中防身噴劑是自我保護的最後一步，若退無可退，至少不必再找防身工具。

出門在外 隨身攜帶哨子和防身噴霧

黑熊學院發文表示，對於北車、中山站發生的傷人事件，因為假日人潮眾多，所以請大家務必提高警覺。粉專建議，大家平常的EDC （Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品），可以常備哨子和防身噴霧。

黑熊學院進一步指出，遇到危險時，應該先確保自己和攻擊者距離得越遠越好，若有餘力，哨子可以讓周圍的人一起提高警覺，提醒更多人立刻離開現場，許多民眾沒有辦法馬上反應，是因為根本沒有意識到「有狀況」。

至於防身噴劑，黑熊學院指出，這是自我保護的最後一步，至少在退無可退的時候，不用再找尋防身工具，不過這平常就應該要先練習，並且注意風向。

黑熊學院分享「逃躲打」原則

黑熊學院也分享了「逃躲打」原則，逃，是離攻擊者越遠越好，並且安靜、低調離開現場；躲，是躲進攻擊者看不到、進不去的地方；打，「反擊」是為了平安離開，而不是拚個你死我活，在能力所及範圍，給予具侵略性的反擊。

黑熊學院也提醒，確認自身安全、冷靜下來，是絕對要先做的事情；停止思考與行動、英雄主義，則是絕對不要做的事情。

黑熊學院曝平常要養成的3習慣

黑熊學院還指出，平常就應該先確認逃生出口的位置，並且觀察周遭環境、建立圖面和實體空間的聯想；要風險評估、保持警覺；最後則是要具備快速決策的能力，並且制定粗略的計畫。

貼文曝光後，吸引超過1.8萬人按讚，黑熊學院也在留言處補充，EDC部分，「止血帶、敷料等救護用品都合適，最重要的是平常要練習」。