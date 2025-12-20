張文暴行襲北車中山釀4死　蔣萬安：非大陸籍、有計劃攻擊

▲台北市長蔣萬安回應北捷恐攻事件市府後續處置。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站、中山站昨傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文接連在台北車站M7出口處、中山站外，丟擲汽油彈、煙霧彈並隨機砍人，之後在警方圍捕下墜樓身亡。針對張文的身份，蔣萬安強調，根據警察局回報並非大陸籍，呼籲不實的訊息不要再持續流傳；至於是否為恐怖攻擊？蔣說，目前掌握的資訊，警察局認為是一個計畫的攻擊事件。

針對有網友討論，指張文疑似為大陸籍，蔣萬安表示，「警察局回報，不是。 所以相關案情，警察局應該也正在對外說明清楚的記者會」；蔣強調，很多訊息統一由警察局來針對案情向大家說明，不實的訊息不要再持續的流傳。

另外，目前網路上討論不斷，還有網友推測是否為恐怖攻擊？蔣萬安說，警察局目前他們在記者會也正在說明，「他們目前掌握的各項的資訊，認為是一個計畫的攻擊事件，那我想當然所有的案情，警察局會有一個統一的說明」。

至於昨日在調查結果出爐前，定調張文是「畏罪跳樓」，這部分好像網路上現在有一些不同的聲音？蔣萬安說，警察局今天回報以及他們正在舉行的記者會，會有一個很清楚的說明，「那目前我們掌握警察局回報就是畏罪墜樓」。

而針對傷者的狀況，蔣萬安說，昨天第一時間就先到台大、馬偕以及新光醫院，針對緊急搶救的傷患以及家屬，進行了解狀況以及慰問。昨天晚上先緊急針對搶救OHCA的患者家屬慰問，那後來我們再趕回台北車站召開專案小組的會議。

蔣萬安說，對於其餘的傷者，包括副市長等，他們也會進行慰問。社會局、民政、捷運公司昨天晚間第一時間就已經到各醫院針對傷者，每一位都進行了慰問以及了解相關的狀況。