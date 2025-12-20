被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

記者鄺郁庭／綜合報導

北捷、中山商圈19日發生隨機殺人案，嫌犯張文不僅丟擲煙霧彈，還持刀砍殺民眾，含兇嫌在內釀4死11傷。就有網友回看影片，發現不幸喪命的37歲騎士當時沒有跟著大家騎走，是想留在原地讓張文通過，豈料卻成為攻擊目標，遭砍殺身亡。

有網友在Threads發文表示，砍人事件中，很多人在討論57歲英勇伯伯及兇嫌，但他特別留意到37歲的機車騎士，「只有我看到的是一位機車騎士在生前還讓嫌犯路嗎？」原PO感慨，當時從影片看到該名騎士還繼續往前騎，原以為對方無事，殊不知越看越不對，整件白色衣服被血染成紅色，只能替對方默哀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝）

回看事發畫面，張文往誠品南西店前進時，汽機車紛紛往前移動，喪命騎士發現張文接近，還特別停下機車讓道。沒想到張文見狀卻持刀攻擊，騎士因頸脖中刀不治。

騎士一度往前騎 倒血泊全看哭

貼文也引發不少網友直嘆，「好難過，到底為什麼？所有的被害人明明都跟他無怨無仇」、「他還很有禮貌的讓路，結果被砍了，好難過」、「第一次看這影片的時候，看騎士還有往前移動，以為他沒大礙…後來再看一次才發現他衣服瞬間染紅，好令人難過。」

還有人表示不捨，「沒有仔細看還真的不知道是被劃脖子…一開始看新聞，只是以為他被嫌犯拿刀經過嚇到」、「好難過，騎士原本還好意要讓路讓他先過」、「誰敢想他忍痛騎走的當下該有多痛，內心又有多害怕」、「有看到後續，騎士倒在人行道，整個血流超級多，還蔓延到外面的路，看了真的超氣超難過。」