　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

記者鄺郁庭／綜合報導

北捷、中山商圈19日發生隨機殺人案，嫌犯張文不僅丟擲煙霧彈，還持刀砍殺民眾，含兇嫌在內釀4死11傷。就有網友回看影片，發現不幸喪命的37歲騎士當時沒有跟著大家騎走，是想留在原地讓張文通過，豈料卻成為攻擊目標，遭砍殺身亡。

有網友在Threads發文表示，砍人事件中，很多人在討論57歲英勇伯伯及兇嫌，但他特別留意到37歲的機車騎士，「只有我看到的是一位機車騎士在生前還讓嫌犯路嗎？」原PO感慨，當時從影片看到該名騎士還繼續往前騎，原以為對方無事，殊不知越看越不對，整件白色衣服被血染成紅色，只能替對方默哀。

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝） 北捷,恐怖攻擊,張文,隨機殺人,隨機砍人,北捷砍人,北捷隨機砍人,煙霧彈

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝）

回看事發畫面，張文往誠品南西店前進時，汽機車紛紛往前移動，喪命騎士發現張文接近，還特別停下機車讓道。沒想到張文見狀卻持刀攻擊，騎士因頸脖中刀不治。

騎士一度往前騎　倒血泊全看哭

貼文也引發不少網友直嘆，「好難過，到底為什麼？所有的被害人明明都跟他無怨無仇」、「他還很有禮貌的讓路，結果被砍了，好難過」、「第一次看這影片的時候，看騎士還有往前移動，以為他沒大礙…後來再看一次才發現他衣服瞬間染紅，好令人難過。」

還有人表示不捨，「沒有仔細看還真的不知道是被劃脖子…一開始看新聞，只是以為他被嫌犯拿刀經過嚇到」、「好難過，騎士原本還好意要讓路讓他先過」、「誰敢想他忍痛騎走的當下該有多痛，內心又有多害怕」、「有看到後續，騎士倒在人行道，整個血流超級多，還蔓延到外面的路，看了真的超氣超難過。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天
隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行
孫生坦承曾與未成年愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」
73歲普丁罕見認了「戀愛中」！
新北50人登山團傳意外　領隊突倒地死亡
犯罪專家：張文並不想死
被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

快訊／雪山下雪了！零下1度積雪1公分　絕美銀白畫面曝光

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

北捷恐攻案兇手非突然發瘋　精神醫揭「真正失守的那道防線」

明年1月底「無照駕駛強制講習」　吊照禁用外國駕照上路

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要檢討

奈良美智報平安！事發時「在中山站附近」用餐　目睹警方採證

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

快訊／雪山下雪了！零下1度積雪1公分　絕美銀白畫面曝光

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

北捷恐攻案兇手非突然發瘋　精神醫揭「真正失守的那道防線」

明年1月底「無照駕駛強制講習」　吊照禁用外國駕照上路

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要檢討

奈良美智報平安！事發時「在中山站附近」用餐　目睹警方採證

冬至送暖不打烊　台南五心共融協會備湯圓、素食菜包陪里民過節

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天　消防急衝現場灌救

柬詐騙園區「遭泰軍F-16空襲」！　詐團豬仔驚恐逃竄畫面曝

歐陽靖11年前目擊鄭捷案　憶月台遭染紅嘆：沒辦法放鬆搭大眾運輸

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

詐領千萬保險金！ 　兄弟聯手「放劇毒蛇咬親爸」不送醫等他死

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

陸公布「網路平台價格行為規則」　打擊惡性削價競爭

韓傳奇徐賢淑快閃來台6小時！ 看北捷新聞：希望不要再發生

【聚餐一半急撤離】北捷恐攻男持刀亂揮！大批民眾中山站街頭狂奔

生活熱門新聞

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機殺人案　廢死聯盟臉書被灌爆

隨手錄下北車大煙「拍到張文」　他回看嚇傻

「日本1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

張文隨機砍人！2家店第一時間反應是好範例

張文「模仿、致敬成分低」　專家：是最危險的

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

離死亡好近！她搭手扶梯「張文在正後方」

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

誠品南西暫停營業1天！網點名館內店員道謝

北富銀揭秘　客服電腦上貼一面鏡子的秘密？

快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌

北車中山爆恐攻！老闆：搭計程車錢算我的

更多熱門

相關新聞

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

台北市19日傍晚傳出隨機砍人事件，嫌犯張文自製煙霧彈「襲擊」台北車站、中山商圈後畏罪自殺，造成4死（含張文）11傷。包括洪健議、楊植斗及陳宥丞等，跨黨派台北市議員紛紛建議市府要推動「細胞簡訊」通報機制。陳宥丞特別提到，張嫌昨天先犯縱火案，接著去丟煙霧彈、無差別殺人，代表這一系列行為裡面，都被認為是單一的個案，相關的警示系統、判斷系統應更精進。

隨手錄下北車大煙「拍到張文」　他回看嚇傻

隨手錄下北車大煙「拍到張文」　他回看嚇傻

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

明天西門活動！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」

明天西門活動！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」

網友嗆「殺50人」台中新光三越啟動安全措施

網友嗆「殺50人」台中新光三越啟動安全措施

關鍵字：

北捷殺人中山商圈騎士隨機殺人threads張文

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面