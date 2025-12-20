　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

設2處前進指揮所「彈藥才用掉一半」　犯罪專家：張文並不想死

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文隨機殺人釀3位無辜民眾死亡。（圖／記者陳以昇攝）

記者許權毅／台北報導

張文無差別砍殺震驚社會，中正大學教授鄭瑞隆分析，張文特別入住旅館，可能是想以「前進指揮所」的概念，跟租屋處一南一北鎖定北車，另外，考量張文持有的彈藥數量，他不認為張文在誠品是想輕生，犯罪計劃可能還沒完成，犯罪者心態可能是想證明自己「也能幹大事」，做一場報復社會「大反攻」。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆認為，以張文使用的裝備及武器，可能會是想要拚搏，不希望在第一個時間就了斷自己，甚至犯案計劃可能只做到一半，還有完成，案子還會有更嚴重的發展。當時會從樓上跳下，有可能是被警方圍捕時想要逃，脫離警方的掌控，但也相信張文若是逃不掉，會出現想輕生的念頭，可能他沒料到警方這麼快就找到他。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲張文先丟煙霧彈，又再掏刀砍人。（圖／原PO授權引用）
鄭瑞隆說，綜合媒體掌握的訊息，張文墜樓該處還有紙箱可當緩衝，他有可能可以或想逃離追捕。但是，張文最後選擇脫掉裝備，心態可能是一了白了、好漢做事好漢當，又或是想讓自己更敏捷，但現在也無從得知他的心態。

至於張文犯案前，曾經搜尋過大量鄭捷相關資訊一事。鄭瑞隆分析，張文可能有類似的挫敗感，感覺被社會孤立、社會對立，甚至被社會對付，甚至最近他又遭通緝，可能工作也不好找，加上親人、友人疏離，沒有求助管道，等於認為是「被國家逼到牆角」

▲▼ 鄭捷2014年5月21日在北捷板南線江子翠至龍山寺站隨機殺人，造成4死24人輕重傷，經法院判處死刑後，鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

▲張文案發前搜尋過大量鄭捷資料。（圖／ETtoday資料照）

鄭瑞隆指出，面對這種困境，犯罪者可能會想要做一場「絕地大反攻」，做一件轟轟烈烈的事情，來報復傷害社會，證明自己也可以幹一件大事，這心態跟鄭捷心理有類似，所以他才會搜集很多鄭捷資料來看，也或許是要強化他的想法。

鄭說，張文的計劃縝密程度高，不要忘了他還是當過志願役士兵，有受過軍事訓練，所以才可能入住旅館，要當成「前進指揮所」的概念，可以放置物品，甚至可以跟租屋處成為一南一北的基地，順利補充彈藥，都足夠證明他是有計劃性犯案。

▲▼張文住旅館，裡面有汽油彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張文準備的汽油彈數量多，學者鄭瑞隆認為，犯罪計劃可能沒做完。（圖／記者邱中岳翻攝）

鄭瑞隆表示，張文準備了刀子、煙霧彈跟汽油彈，倘若這些東西都執行完畢，在密閉空間內引燃炸彈，殺傷力真的不得了，而他準備了這麼多東西，計劃可能還沒執行到一半，「所以怎麼會想自我了斷」。

而張文跟家人關係疏遠，沒有家庭系統可以支持。鄭瑞隆認為，張文因為酒駕被汰除，可能跟家庭關係不佳，可能也傷了自尊，家人若發覺異狀，當然也會Hold住他，所以張文可能不見得有適當求助，導致陷入孤立跟封閉，鑄下大錯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天
隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行
孫生坦承曾與未成年愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」
73歲普丁罕見認了「戀愛中」！
新北50人登山團傳意外　領隊突倒地死亡
犯罪專家：張文並不想死
被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天　消防急衝現場灌救

隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

新北雙溪中坑古道50人登山團傳意外　81歲領隊突倒地...送醫不治

設2處前進指揮所「彈藥才用掉一半」　犯罪專家：張文並不想死

北捷、中山隨機攻擊釀4死11傷　犯保台北分會即刻關懷受害家屬

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

網友模仿張文嗆殺50人　台中新光三越立即加強安全措施

捷運站高喊「我有槍」！民眾驚慌逃命...2警強勢壓制畫面曝光

北車中山恐攻！彰化歲末演唱會今晚登場 　百名警民力戒護維安

張文恐攻武器曝光！帶4刀闖南西亂殺人　屯35顆油彈+24煙霧彈

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天　消防急衝現場灌救

隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

新北雙溪中坑古道50人登山團傳意外　81歲領隊突倒地...送醫不治

設2處前進指揮所「彈藥才用掉一半」　犯罪專家：張文並不想死

北捷、中山隨機攻擊釀4死11傷　犯保台北分會即刻關懷受害家屬

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

網友模仿張文嗆殺50人　台中新光三越立即加強安全措施

捷運站高喊「我有槍」！民眾驚慌逃命...2警強勢壓制畫面曝光

北車中山恐攻！彰化歲末演唱會今晚登場 　百名警民力戒護維安

張文恐攻武器曝光！帶4刀闖南西亂殺人　屯35顆油彈+24煙霧彈

冬至送暖不打烊　台南五心共融協會備湯圓、素食菜包陪里民過節

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天　消防急衝現場灌救

柬詐騙園區「遭泰軍F-16空襲」！　詐團豬仔驚恐逃竄畫面曝

歐陽靖11年前目擊鄭捷案　憶月台遭染紅嘆：沒辦法放鬆搭大眾運輸

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

詐領千萬保險金！ 　兄弟聯手「放劇毒蛇咬親爸」不送醫等他死

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

陸公布「網路平台價格行為規則」　打擊惡性削價競爭

韓傳奇徐賢淑快閃來台6小時！ 看北捷新聞：希望不要再發生

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

社會熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多熱門

相關新聞

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

北捷、中山商圈19日發生隨機殺人案，嫌犯張文不僅丟擲煙霧彈，還持刀砍殺民眾，含兇嫌在內釀4死11傷。就有網友回看影片，發現不幸喪命的37歲騎士當時沒有跟著大家騎走，是想留在原地讓張文通過，豈料卻成為攻擊目標，遭砍殺身亡。

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

明天西門活動！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」

明天西門活動！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」

網友嗆「殺50人」台中新光三越啟動安全措施

網友嗆「殺50人」台中新光三越啟動安全措施

關鍵字：

張文學者鄭瑞隆教授殺人

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面