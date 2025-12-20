設2處前進指揮所「彈藥才用掉一半」　犯罪專家：張文並不想死

▲張文隨機殺人釀3位無辜民眾死亡。（圖／記者陳以昇攝）



記者許權毅／台北報導

張文無差別砍殺震驚社會，中正大學教授鄭瑞隆分析，張文特別入住旅館，可能是想以「前進指揮所」的概念，跟租屋處一南一北鎖定北車，另外，考量張文持有的彈藥數量，他不認為張文在誠品是想輕生，犯罪計劃可能還沒完成，犯罪者心態可能是想證明自己「也能幹大事」，做一場報復社會「大反攻」。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆認為，以張文使用的裝備及武器，可能會是想要拚搏，不希望在第一個時間就了斷自己，甚至犯案計劃可能只做到一半，還有完成，案子還會有更嚴重的發展。當時會從樓上跳下，有可能是被警方圍捕時想要逃，脫離警方的掌控，但也相信張文若是逃不掉，會出現想輕生的念頭，可能他沒料到警方這麼快就找到他。

▲張文先丟煙霧彈，又再掏刀砍人。（圖／原PO授權引用）



鄭瑞隆說，綜合媒體掌握的訊息，張文墜樓該處還有紙箱可當緩衝，他有可能可以或想逃離追捕。但是，張文最後選擇脫掉裝備，心態可能是一了白了、好漢做事好漢當，又或是想讓自己更敏捷，但現在也無從得知他的心態。

至於張文犯案前，曾經搜尋過大量鄭捷相關資訊一事。鄭瑞隆分析，張文可能有類似的挫敗感，感覺被社會孤立、社會對立，甚至被社會對付，甚至最近他又遭通緝，可能工作也不好找，加上親人、友人疏離，沒有求助管道，等於認為是「被國家逼到牆角」。

▲張文案發前搜尋過大量鄭捷資料。（圖／ETtoday資料照）



鄭瑞隆指出，面對這種困境，犯罪者可能會想要做一場「絕地大反攻」，做一件轟轟烈烈的事情，來報復傷害社會，證明自己也可以幹一件大事，這心態跟鄭捷心理有類似，所以他才會搜集很多鄭捷資料來看，也或許是要強化他的想法。

鄭說，張文的計劃縝密程度高，不要忘了他還是當過志願役士兵，有受過軍事訓練，所以才可能入住旅館，要當成「前進指揮所」的概念，可以放置物品，甚至可以跟租屋處成為一南一北的基地，順利補充彈藥，都足夠證明他是有計劃性犯案。

▲張文準備的汽油彈數量多，學者鄭瑞隆認為，犯罪計劃可能沒做完。（圖／記者邱中岳翻攝）



鄭瑞隆表示，張文準備了刀子、煙霧彈跟汽油彈，倘若這些東西都執行完畢，在密閉空間內引燃炸彈，殺傷力真的不得了，而他準備了這麼多東西，計劃可能還沒執行到一半，「所以怎麼會想自我了斷」。

而張文跟家人關係疏遠，沒有家庭系統可以支持。鄭瑞隆認為，張文因為酒駕被汰除，可能跟家庭關係不佳，可能也傷了自尊，家人若發覺異狀，當然也會Hold住他，所以張文可能不見得有適當求助，導致陷入孤立跟封閉，鑄下大錯。