張文隨機砍人徘徊店外！　星巴克、麥當勞緊急降鐵門救命瞬間曝光

記者董美琪／綜合報導

台北市捷運台北車站與中山站周邊19日發生重大隨機攻擊事件，男子張文先後在地下通道與站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，隨後闖入百貨公司，最終墜樓身亡。事件引發社會高度震撼，而現場一間位於捷運站內的星巴克，因鐵捲門啟動、未讓嫌犯進入店內，引發網友熱議。

事件相關畫面在社群平台流傳後，不少網友注意到星巴克在煙霧出現後，鐵捲門逐步下降，成功阻隔嫌犯進入。有網友稱讚「反應很快、危機處理很好」、「員工該被公司表揚」。

▲張文隨機殺人後自盡身亡。（圖／記者陳以昇攝）



不過，也有不少目擊者與網友提出不同看法，指出鐵捲門下降速度偏慢，「是慢慢關，不是真的瞬間反應」，並認為「如果嫌犯選擇衝進去，後果不堪設想」。部分留言也提到，從實際影片來看，嫌犯當時在店外徘徊，並未選擇進入，關鍵仍在於嫌犯的行為選擇，而非單一防護措施。

此外，有曾在捷運或統一集團體系工作的網友說明，該鐵捲門屬於捷運站防火與偵煙系統的一環，當偵測到煙霧時，會自動連動啟動，並非完全由店員手動操作。但也有網友認為，無論是系統或人員反應，相關場所仍有強化空間，特別是在鐵捲門速度與民眾避難意識上。

留言區中，也不乏對現場民眾反應的反思。有網友直言，「看到有人拿刀還在拍照」、「危機意識低到離譜」，認為民眾對突發暴力事件的警覺性仍需提升。

南西商圈麥當勞即時應變 引導多人躲櫃台避難



不只星巴克，有網友在社群平台發文，還原事發當下在中山南西商圈的驚險經歷，並透露南西麥當勞店員第一時間拉下鐵門，讓近10人躲進櫃台避難，成功阻隔危險。