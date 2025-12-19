僅5大法官宣判違憲！　王鴻薇搬舊制憲訴法批：信賴數學5大於6

▲王鴻薇搬舊制憲訴法批，信賴數學5大於6 。（圖／國民黨立委王鴻薇提供）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭今（19日）僅5位大法官同意下，宣判《憲訴法》修正案違憲。國民黨立委王鴻薇指出，「信賴數學五大於六」，什麼時候變成大法官可以開除大法官，這是什麼無法無天的職場霸凌。只要反對者就可以被剔除，那永永遠遠也沒有反對者出現了，這樣憲法法庭真的是丟臉至極。

「信賴數學五大於六，大法官開除大法官」，王鴻薇指出，「114年憲判字第1號判決」僅有五位大法官，排除三位不願參加的大法官，進行「違法宣判」。但這其中的信賴數學，竟然出現5大於6，簡直無法無天。

王鴻薇表示，大法官今天判決去年十二月立法院通過的憲訴法違憲，但即使是回到舊制來看，舊制憲法訴訟法第30條規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」以現在8人來算，判決也應該要有6人。但是「114年憲判字第1號判決」僅有5人，無論是「新制」還是「舊制」統統都是違法判決，這種判決當然不可能有效力。

王鴻薇再說，更誇張的是，判決內容居然說「已在職的大法官持續拒絕參與評議，…無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。」把反對你的，拒絕違法判決的有良心的大法官，把他們直接排除在現有總額，什麼時候變成大法官可以開除大法官，這是什麼無法無天的職場霸凌。只要反對者就可以被剔除，那永永遠遠也沒有反對者出現了，這樣憲法法庭真的是丟臉至極。