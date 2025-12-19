　
社會 社會焦點 保障人權

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

▲憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）與司法院新聞及法治宣導處處長吳定亞（右）主持憲法法庭判決記者會。（圖／司法院提供）

▲憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）與司法院新聞及法治宣導處處長吳定亞（右）主持憲法法庭判決記者會。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭19日下午做出114年憲判字1號判決，針對今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。也就是大法官宣告違憲的門檻9人相關規定失效。但對於僅由5名大法官做出的憲法判決，又有3名大法官提出不同意見書，稱這次的憲法判決根本就是「當然無效」。

立法院去年聯手修正《憲訴法》，於第4條第3項規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。」另外第30條規定「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」。也就是大法官若要做成違憲判決，人數不得低於9人。

這樣的規定也造成大法官會議停擺，因藍白立委聯手封殺總統賴清德提出的大法官人選，導致大法官至今僅有8人，無法達到評議違憲的門檻。但僅有8人的大法官仍決定做出反擊，於19日做出114年憲判字第1號判決，判決立法院通過的《憲法訴訟法修正案》違憲，即日起失效。

本號憲法判決合議庭中，僅有5名大法官認同，包含代理院長謝銘洋，以及尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞、呂太郎，其中呂太郎為本號判決的主筆。本號判決認為立法院今年初通過的《憲法訴訟法修正案》「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

但弔詭的是，8人大法官中還有3名大法官：蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意見書，稱「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決當然無效」。3名大法官不認同這5名大法官做出的憲法判決。

3名大法官的不同意見書強調，憲法賦權對象為「司法院大法官15人」之整體，其性質應屬合議體；憲法從未賦權於個別或部分大法官。不符合組成法定前提要件，即不存在法律意義上之審判組織。於現有大法官僅8人之情形下，憲法法庭無從合法成立，個案審判權即不可能產生。 不足法定人數之大法官所作成之判決，形式上一望即知其不符憲法法庭組成之法定人數要件，屬顯然無效之判決。

本次遭宣告違憲的修正案為總統今年1月23日公布，1月25日正式生效，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭曾於5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件，並於2日後裁定受理。但因為不足該修正案規定的法定人數9名大法官，所以大法官會議一直停擺，無法做出違憲的判決。故此，也未針對本次修正案召開公開的言詞辯論或說明會，所以114年憲判字1號判決可謂「突襲」裁判。

相關新聞

轟5位綠色大法官違法決議　許甫：行憲紀念日被賴政府過成行憲忌日

轟5位綠色大法官違法決議　許甫：行憲紀念日被賴政府過成行憲忌日

憲法法庭今（19日）做出114年憲判字1號判決，針對今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，但僅由5名大法官做出此次判決，又有另外3名大法官提出不同意見書，引起藍白不滿。對此，民眾黨副秘書長許甫批評，五位綠色大法官竟排除三位有風骨持不同意見的大法官，逕自作出違法決議，中華民國自始出現憲法法庭「5>N=非賴意志」的奇蹟。他大酸，再過幾天是近年首次放假的行憲紀念日，怎麼被賴清德政府像過成 #行憲忌日，太荒唐了。

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

憲訴法判違憲僅5人同意　許宇甄痛批：「綠色大法官化」的極致展現

憲訴法判違憲僅5人同意　許宇甄痛批：「綠色大法官化」的極致展現

藍白砲轟大法官淪打手　綠營：憲法法庭可以審你們要提的彈劾案了

藍白砲轟大法官淪打手　綠營：憲法法庭可以審你們要提的彈劾案了

僅5大法官宣判憲訴法違憲　國民黨團轟：鷹犬維護賴清德的獨裁權

僅5大法官宣判憲訴法違憲　國民黨團轟：鷹犬維護賴清德的獨裁權

憲法訴訟法民進黨憲法法庭立院黨團大法官國民黨

