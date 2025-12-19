史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

▲憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）與司法院新聞及法治宣導處處長吳定亞（右）主持憲法法庭判決記者會。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭19日下午做出114年憲判字1號判決，針對今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。也就是大法官宣告違憲的門檻9人相關規定失效。但對於僅由5名大法官做出的憲法判決，又有3名大法官提出不同意見書，稱這次的憲法判決根本就是「當然無效」。

立法院去年聯手修正《憲訴法》，於第4條第3項規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。」另外第30條規定「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」。也就是大法官若要做成違憲判決，人數不得低於9人。

這樣的規定也造成大法官會議停擺，因藍白立委聯手封殺總統賴清德提出的大法官人選，導致大法官至今僅有8人，無法達到評議違憲的門檻。但僅有8人的大法官仍決定做出反擊，於19日做出114年憲判字第1號判決，判決立法院通過的《憲法訴訟法修正案》違憲，即日起失效。

本號憲法判決合議庭中，僅有5名大法官認同，包含代理院長謝銘洋，以及尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞、呂太郎，其中呂太郎為本號判決的主筆。本號判決認為立法院今年初通過的《憲法訴訟法修正案》「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

但弔詭的是，8人大法官中還有3名大法官：蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意見書，稱「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決當然無效」。3名大法官不認同這5名大法官做出的憲法判決。

3名大法官的不同意見書強調，憲法賦權對象為「司法院大法官15人」之整體，其性質應屬合議體；憲法從未賦權於個別或部分大法官。不符合組成法定前提要件，即不存在法律意義上之審判組織。於現有大法官僅8人之情形下，憲法法庭無從合法成立，個案審判權即不可能產生。 不足法定人數之大法官所作成之判決，形式上一望即知其不符憲法法庭組成之法定人數要件，屬顯然無效之判決。

本次遭宣告違憲的修正案為總統今年1月23日公布，1月25日正式生效，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭曾於5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件，並於2日後裁定受理。但因為不足該修正案規定的法定人數9名大法官，所以大法官會議一直停擺，無法做出違憲的判決。故此，也未針對本次修正案召開公開的言詞辯論或說明會，所以114年憲判字1號判決可謂「突襲」裁判。