恐攻男隨機砍人後墜樓OHCA　卓榮泰指示：徹夜查出犯罪動機

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站M7出口處今（19日）傍晚時，有民眾在台北車站M7出口處丟煙霧彈，接著還到中山站繼續丟擲汽油彈、煙霧彈，並隨機砍人。行政院長卓榮泰晚間赴中正一分局了解案情後受訪表示，張姓嫌犯在中山站繼續犯罪後，經過員警追捕，現在墜樓呈現OHCA的狀態；目前也已經到住居所進行搜索，如果有進一步狀況，會由警方跟國人說明。卓要求，相關單位要徹夜查出這位張姓嫌犯犯罪動機，而且要清查有無其他相關聯。

卓榮泰說，在極短的時間內，從台北車站捷運出口以及捷運中山站兩地，分別發生蓄意傷害路人的犯罪行為。嫌犯經了解，是同屬一人，張姓嫌犯在中山站繼續犯罪後，經過員警追捕，現在墜樓呈現OHCA的狀態；目前也已經到住居所進行搜索，如果有進一步狀況，會由警方跟國人說明。

卓榮泰表示，另外，很不幸，兩地當中有3位民眾OHCA，另外有五位民眾分別遭受到刀傷、鈍器打擊，剛剛已經要求衛福部通令所有已經受理急救的醫院，全力搶救這5名受傷民眾。

卓榮泰說，也要求台北市警局，要全力配合檢察官，所有偵辦所需要的過程，也指示內政部警政署全力支援。同時，兩項重要要求給警政署各單位，第一，目前全國各地包括鐵公路、捷運、航空站等重要地點，目前維持高度戒備絕不鬆懈；第二，要徹夜查出這位張姓嫌犯犯罪動機，而且要清查有無其他相關聯，務必要讓民眾在最短時間內了解政府所掌握的訊息，大家能取得安心。

卓榮泰指出，該名張姓嫌犯身上除了有煙霧彈、汽油彈外，還身著防彈衣、頭戴面具，看他的狀況是蓄意丟擲煙霧彈，而且手持長刀對民眾進行無差別的傷害，一定要徹夜查出動機。