　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐攻男隨機砍人後墜樓OHCA　卓榮泰指示：徹夜查出犯罪動機

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站M7出口處今（19日）傍晚時，有民眾在台北車站M7出口處丟煙霧彈，接著還到中山站繼續丟擲汽油彈、煙霧彈，並隨機砍人。行政院長卓榮泰晚間赴中正一分局了解案情後受訪表示，張姓嫌犯在中山站繼續犯罪後，經過員警追捕，現在墜樓呈現OHCA的狀態；目前也已經到住居所進行搜索，如果有進一步狀況，會由警方跟國人說明。卓要求，相關單位要徹夜查出這位張姓嫌犯犯罪動機，而且要清查有無其他相關聯。

卓榮泰說，在極短的時間內，從台北車站捷運出口以及捷運中山站兩地，分別發生蓄意傷害路人的犯罪行為。嫌犯經了解，是同屬一人，張姓嫌犯在中山站繼續犯罪後，經過員警追捕，現在墜樓呈現OHCA的狀態；目前也已經到住居所進行搜索，如果有進一步狀況，會由警方跟國人說明。

卓榮泰表示，另外，很不幸，兩地當中有3位民眾OHCA，另外有五位民眾分別遭受到刀傷、鈍器打擊，剛剛已經要求衛福部通令所有已經受理急救的醫院，全力搶救這5名受傷民眾。

卓榮泰說，也要求台北市警局，要全力配合檢察官，所有偵辦所需要的過程，也指示內政部警政署全力支援。同時，兩項重要要求給警政署各單位，第一，目前全國各地包括鐵公路、捷運、航空站等重要地點，目前維持高度戒備絕不鬆懈；第二，要徹夜查出這位張姓嫌犯犯罪動機，而且要清查有無其他相關聯，務必要讓民眾在最短時間內了解政府所掌握的訊息，大家能取得安心。

卓榮泰指出，該名張姓嫌犯身上除了有煙霧彈、汽油彈外，還身著防彈衣、頭戴面具，看他的狀況是蓄意丟擲煙霧彈，而且手持長刀對民眾進行無差別的傷害，一定要徹夜查出動機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%
陳詩媛講誓詞淚崩！　王齊麟承諾：此生唯一的老婆
快訊／新竹驚傳隨機攻擊！　警方證實
通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了
王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮！演藝圈大咖都來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

網友PO冰淇淋＋香菜　蔡英文傻眼親回：不確定是有社會共識吃法

特赦羅生門！陳水扁直球問「假傳聖旨騙我？」　柯建銘：蔡英文主動提

大罷免是謀定而後動　柯建銘「每周向賴清德報告」：我不可能獨斷

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

為張文隨機攻擊案罹難者哀悼　日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

康家瑋合體黃捷挺進西門町　衝選舉先大啖地方美食

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

蕭美琴赴長老教會提北市隨機襲擊事件　祈禱上帝讓百姓重獲力量

為張文隨機殺人案罹難者默哀　黃國昌：盼彼此能用善良克服恐懼

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

網友PO冰淇淋＋香菜　蔡英文傻眼親回：不確定是有社會共識吃法

特赦羅生門！陳水扁直球問「假傳聖旨騙我？」　柯建銘：蔡英文主動提

大罷免是謀定而後動　柯建銘「每周向賴清德報告」：我不可能獨斷

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

為張文隨機攻擊案罹難者哀悼　日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

康家瑋合體黃捷挺進西門町　衝選舉先大啖地方美食

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

蕭美琴赴長老教會提北市隨機襲擊事件　祈禱上帝讓百姓重獲力量

為張文隨機殺人案罹難者默哀　黃國昌：盼彼此能用善良克服恐懼

「一念之間先吃飯」逃一劫！女目擊者還原張文砍人案現場

「男模」關鍵時刻爆發！呂政儒發揮老將價值帶國王神奇大逆轉

天冷「腰背痛」患者增　醫揭好發原因：掌握4原則保養減痛

張文案傳陰謀論！唐綺陽：日火合「所有人變緊繃」　預告4族群注意

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀梨山

花蓮台11線重機自撞路旁樹籬！　26歲男送醫搶命仍不治

不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%　醫也佩服

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

陳詩媛講誓詞淚崩！細數過往「感性告白」　王齊麟承諾：此生唯一的老婆

快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

【記者目擊42秒驚魂】《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機傷人　一關鍵轉身紀錄

政治熱門新聞

余男勇擋張文身亡　蔣萬安：北捷將設紀念碑

傳海鯤號以最低安全標準海測「技協都不敢登船」　海軍：與事實不符

網喊跨年北投砍人　蔣萬安：3則訊息皆境外IP

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

張文連續3小時犯案　簡舒培批：警都沒掌握？

虛驚一場！北捷古亭站酒醉客鬧事　驚動警方持盾上車

張文砍人逃逸監視器出包？　北捷認1組故障

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

防慘案重演　北市研議發送「細胞簡訊」

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會發聲

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

更多熱門

相關新聞

快訊／張文桃園家被搜！警凌晨帶回3物

快訊／張文桃園家被搜！警凌晨帶回3物

27歲張文19日在台北捷運台北車站及中山站接連丟擲煙霧彈、持刀傷人，最終闖入百貨墜樓身亡的事件，警方今天凌晨在張文位於桃園的老家進行搜索。北市刑大方面表示，由於張文長期未回家，屬於他的物品與案件相關性不多，但警方仍針對有限物品進行調查。

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文砍人徘徊店外　星巴克降鐵門自救

張文砍人徘徊店外　星巴克降鐵門自救

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

關鍵字：

卓榮泰恐怖攻擊張文隨機殺人隨機砍人北捷砍人北捷隨機砍人煙霧彈

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面