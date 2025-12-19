議員質疑舒華宣傳片沒人看　桃園市府打臉：上架2天流量破百萬

▲針對市議員黃瓊慧批評市府推出舒華觀光宣傳影片流量低，質疑是另類行銷？市府新聞處駁斥，提出各平台推出兩天流量已突破百萬。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民進黨桃園市議員黃瓊慧批評市府推出舒華觀光宣傳影片流量低，質疑是「另類行銷」？桃園市政府新聞處長羅楚東今（19）日表示，相關影片在各大平台的整體流量均已接近百萬次，總數更突破百萬以上，不僅引發高度討論，也累積相當正面的好感度，與黃瓊慧議員的說法明顯不符。

羅楚東更直言，若談到「另類行銷」，黃瓊慧議員則是相當內行又專業領域。過去多次未經查證爆料，最後翻車收場的案例不勝枚舉；除了分不清楚省道與縣道，日前也因亂帶風向，引發社工與教育界強烈不滿，卻也讓其個人聲量一再攀高，堪稱另類行銷的經典操作。

羅楚東強調，舒華以桃園人身分為家鄉代言，本就是一樁美事，相關宣傳成效也持續發酵，國內外討論度不斷升溫；反觀黃瓊慧議員身為在地民代，卻選擇在此時唱衰家鄉行銷，言行是否恰當，就讓外界公評。

黃瓊慧今天曾公開在社群群組PO文，府推出舒華觀光宣傳影片流量低僅88人瀏覽，質疑是「另類行銷」？但隨即撤回PO文，但沒說明原因。

▲市府觀旅局指出，2026舒華樂桃桃限量桌曆非常搶手。（圖／市府觀旅局提供）

觀光旅遊局也說明，「來桃園，舒華的家鄉」影片採取「多平台分眾曝光」及「國際社群協作」策略，影片上架僅兩日，統計觀旅局官方Instagram、YouTube及其他串流平台，總瀏覽次數突破100萬次，並獲得多家國際時尚與生活媒體主動轉載，包括Vogue、ELLE、GQ等，整體曝光與觀看表現亮眼。

▲市府觀旅局指出，2026舒華樂桃桃限量月曆身受好評。（圖／市府觀旅局提供）

觀旅局也提及，i-dle官方Instagram同步發布相關內容後，吸引大量韓文、英文及日文粉絲留言，紛紛表示「原來桃園這麼美」，顯示影片不僅在台灣擴散，更精準觸及桃園積極爭取的日韓等國際旅客市場。舒華的高人氣，已成功為桃園觀光打開國際對話的窗口，市府後續也將持續透過多元管道深化桃園的國際能見度。即日起到明年1月16日，上樂遊桃園IG完成指定任務就有機會抽中2026舒華樂桃桃限量桌曆，讓桃園觀光大使舒華陪伴2026年的每一天。