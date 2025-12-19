　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林男欲赴台中參拜大甲媽卻迷途逾200公里　一天一夜恍神騎到桃園

▲設籍雲林的林姓男子17日自雲林騎車欲至台中參拜大甲媽，卻一路迷途騎到桃園，機車沒油後在復興區台七線上發呆徘徊，大溪警方上前詢問原委。（圖／大溪警方提供）

▲設籍雲林的林姓男子17日自雲林騎車欲至台中參拜大甲媽，卻一路迷途騎到桃園，機車沒油後在復興區台七線上發呆徘徊，大溪警方上前詢問原委。（圖／大溪警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪警分局昨（18）日傍晚在復興區台七線13.2公里處，發現林姓男子獨自在路上徘徊，員警詢問時，林男神情呆滯未回應，警方根據車籍資料查出林男來自雲林，還被家人通報為失蹤人口，員警查出林男原來本要騎車到台中大甲媽祖廟參拜，卻一路迷途騎乘一天一夜到桃園復興，經通知其家人，到派出所帶回林男，家人對林男失蹤近2天騎乘機車逾200公里感到不可思議，所幸最後平安無事，並感謝警方熱心協助照護。

▲大溪警方幫忙林男機車加滿油後，帶回派出所安置。（圖／大溪警方提供）

▲大溪警方幫忙林男機車加滿油後，帶回派出所安置。（圖／大溪警方提供）

大溪警方指出，昨天下午近5時許，三民派出所副所長胡旭騰、警員吳東蔚巡邏經過復興區台七線13.2公里處時，發現路旁一名男子神情呆滯站在路旁，身旁停放一輛機車，員警直覺林男可能迷途需要協助，下車上前關心詢問。

林姓男子對員警詢問反應遲緩，需長時間思考方能作答，聲稱機車早已沒油不能發動，所以站在路旁等待救援，員警查詢車籍資料後，確認機車為林男所有，且林男亦被雲林警方通報在案之失蹤人口。

林男向警方聲稱，17日上午9時許，自雲林住家騎車欲前往台中市大甲媽祖廟參拜，出門時只攜帶80元加油且未攜帶手機，未料，騎乘途中卻迷失方向，漫無目的騎乘一天一夜，直至機車沒油才停下，不知道自己已跨縣市騎到桃園市復興區，還自稱已整天未進食與飲水。

▲大溪警方將迷途林男帶回派出所，提供熱食飲水並通知家人。（圖／大溪警方提供）

▲大溪警方將迷途林男帶回派出所，提供熱食飲水並通知家人。（圖／大溪警方提供）

員警見狀後，先幫其機車加滿油，再帶回派出所休息，並提供熱食與飲水果腹，同時聯繫其母親；林男母親接獲警方通知後說，林男情緒狀態不穩定，近日疑似病情發作離家未歸，因未帶手機聯繫不上才心急報警協尋。得知竟自雲林騎車至桃園，路程逾200公里，家屬覺得不可思議，並隨即北上將其帶回，對於大溪警方即時提供救援協助由衷表達感謝。

大溪警分局呼籲，家中若有身心狀況不穩定或需特別照顧之家人，應多加留意其行蹤，必要時可向警方申請關懷協助或通報，以避免發生意外事故。

 【更多新聞】

「路怒哥」國道急剎擋垃圾車...還狂譙5字經　公共危險罪起訴

賣場騷擾女店員！男見警察拔腿狂奔　原因曝光：是8案通緝犯

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

國五雪隧前白車突迴轉　後方駕駛嚇壞：我還要靠這台車養家餬口

「中部豪宅一哥」超挖增賣停車位　一審判緩刑2年付公庫200萬

快訊／怒嗆「家破人亡」！運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治

百日內2至親亡！彭振聲認罪自比「三等國民」　求法官智慧與慈悲

獨／國安機敏案要簽「保密告知書」　律師圈怒「被羞辱」炸鍋了

雲林男欲赴台中參拜大甲媽卻迷途逾200公里　一天一夜恍神騎到桃園

台中某醫院傳「2人做壞事」！警查出悲慘內幕　狼病人判刑4年6月

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

國五雪隧前白車突迴轉　後方駕駛嚇壞：我還要靠這台車養家餬口

「中部豪宅一哥」超挖增賣停車位　一審判緩刑2年付公庫200萬

快訊／怒嗆「家破人亡」！運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治

百日內2至親亡！彭振聲認罪自比「三等國民」　求法官智慧與慈悲

獨／國安機敏案要簽「保密告知書」　律師圈怒「被羞辱」炸鍋了

雲林男欲赴台中參拜大甲媽卻迷途逾200公里　一天一夜恍神騎到桃園

台中某醫院傳「2人做壞事」！警查出悲慘內幕　狼病人判刑4年6月

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

肛門一直流血！他照大腸鏡沒事　醫一摸「觸感不對」揪出癌

【朱迪尼克都傻眼】花3000塊買動物方城市生日蛋糕...竟要自己DIY組裝？！

社會熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

即／集體助逃鮑魚大亨　北市警3副所長火速拔官

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

性侵小五女友遭判刑！他上訴辯進不去逆轉免關

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

5個月大男嬰沒打疫苗　父母：他死了

生下剴剴就棄養害遭虐死　生母申請180萬補償金遭駁

鍾文智「代簽報到」黑幕曝　福德所副所長竟集體包庇

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

更多熱門

相關新聞

阿北扶3米樹葡萄苗反坐機車　畫面曝光

阿北扶3米樹葡萄苗反坐機車　畫面曝光

有網友在社群軟體Thread上傳一段影片，一名阿伯日前在大溪區埔頂路二段以機車雙載方式拉運一台推車，推車上赫然有一棵近3公尺樹苗，阿伯坐在後座背對著拉著推車一路搖晃上路，還說這是「樹葡萄」，不少網友都為其捏了一把冷汗。大溪警方今（1）日指出，經調查後認為已確認違規，將依法舉發車主，將處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

女網紅東眼山遇裸男　大溪警方加強巡邏

女網紅東眼山遇裸男　大溪警方加強巡邏

桃園驚見「留島不留人」恐嚇傳單

桃園驚見「留島不留人」恐嚇傳單

機車騎士誤闖工地自摔昏迷　命危緊急送醫

機車騎士誤闖工地自摔昏迷　命危緊急送醫

吸碳率比林木高5倍　「竹構未來」推動ESG永續發展

吸碳率比林木高5倍　「竹構未來」推動ESG永續發展

關鍵字：

雲林男參拜大甲媽騎車迷途騎乘一天一夜桃園復興大溪警方

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面