雲林男欲赴台中參拜大甲媽卻迷途逾200公里　一天一夜恍神騎到桃園

▲設籍雲林的林姓男子17日自雲林騎車欲至台中參拜大甲媽，卻一路迷途騎到桃園，機車沒油後在復興區台七線上發呆徘徊，大溪警方上前詢問原委。（圖／大溪警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪警分局昨（18）日傍晚在復興區台七線13.2公里處，發現林姓男子獨自在路上徘徊，員警詢問時，林男神情呆滯未回應，警方根據車籍資料查出林男來自雲林，還被家人通報為失蹤人口，員警查出林男原來本要騎車到台中大甲媽祖廟參拜，卻一路迷途騎乘一天一夜到桃園復興，經通知其家人，到派出所帶回林男，家人對林男失蹤近2天騎乘機車逾200公里感到不可思議，所幸最後平安無事，並感謝警方熱心協助照護。

▲大溪警方幫忙林男機車加滿油後，帶回派出所安置。（圖／大溪警方提供）

大溪警方指出，昨天下午近5時許，三民派出所副所長胡旭騰、警員吳東蔚巡邏經過復興區台七線13.2公里處時，發現路旁一名男子神情呆滯站在路旁，身旁停放一輛機車，員警直覺林男可能迷途需要協助，下車上前關心詢問。

林姓男子對員警詢問反應遲緩，需長時間思考方能作答，聲稱機車早已沒油不能發動，所以站在路旁等待救援，員警查詢車籍資料後，確認機車為林男所有，且林男亦被雲林警方通報在案之失蹤人口。

林男向警方聲稱，17日上午9時許，自雲林住家騎車欲前往台中市大甲媽祖廟參拜，出門時只攜帶80元加油且未攜帶手機，未料，騎乘途中卻迷失方向，漫無目的騎乘一天一夜，直至機車沒油才停下，不知道自己已跨縣市騎到桃園市復興區，還自稱已整天未進食與飲水。

▲大溪警方將迷途林男帶回派出所，提供熱食飲水並通知家人。（圖／大溪警方提供）

員警見狀後，先幫其機車加滿油，再帶回派出所休息，並提供熱食與飲水果腹，同時聯繫其母親；林男母親接獲警方通知後說，林男情緒狀態不穩定，近日疑似病情發作離家未歸，因未帶手機聯繫不上才心急報警協尋。得知竟自雲林騎車至桃園，路程逾200公里，家屬覺得不可思議，並隨即北上將其帶回，對於大溪警方即時提供救援協助由衷表達感謝。

大溪警分局呼籲，家中若有身心狀況不穩定或需特別照顧之家人，應多加留意其行蹤，必要時可向警方申請關懷協助或通報，以避免發生意外事故。