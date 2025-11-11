北北基桃不同調「桃園獨放假」！黃瓊慧挺：請市長每次都這樣

▲張善政受訪時說明決定停班停課最主要原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

桃園市今（11）日因颱風放假，是北部除了宜蘭外有放假的縣市，意外成為外界熱議焦點。民進黨桃園市議員黃瓊慧就對此發文，對於市府願意讓市民放假給予高度肯定，「市府願意體恤市民颱風天出門不便且危險所以做出正確的決定，沒話說，請市長每次都這樣。」

黃瓊慧在粉專「黃瓊慧 桃園觀察日記」表示，這次颱風假，桃園市府終於願意配合中央氣象署的風力預測而讓市民放假，她給予高度肯定，「沿海地區的民眾反映昨晚、今日的風力確實都很強勁。」她認為，市府願意體恤市民颱風天出門不便且危險，所以做出正確的決定，讓人沒話說，希望市長每次都能這樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，其實過去幾次颱風風強雨大、也達到風力預測可以放假的標準，很多縣市都放假了，可是桃園市府堅持不放，許多市民、接送孩子的家長因此罵翻。對此，地方民代也跟市府溝通了很多次，可都無果。

這次桃園早上的風雨雖沒之前大，但桃園市府願意跳脫北北基桃，獨立出自己的想法與見解，也願意遵照中央氣象署風力預測而放颱風假，讓她覺得相當值得肯定，「無論如何，有改善就是有進步，希望之後每一次的颱風天市長都能像這次一樣苦民所苦。」

最後，黃瓊慧提到，這次桃園放颱風假正巧遇上雙11購物節，很多設址在桃園的電商及物流公司都無法出貨，所以本週六這些員工必須加班出貨。不過她覺得，對一般市民朋友來說，桃園市府這次颱風天放假的決策，仍是給予正面的肯定。