掀黃瓊慧昔「噁心跟騷」侯友宜、張善政？　國民黨：吃飽太閒嗎

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧昨日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村拍下發文酸「陰魂不散」，黃瓊慧今（12日）反擊批詹「帶風向說我陰魂不散、跟蹤他」，並反問國民黨認同詹這樣的行為嗎？國民黨下午回應，2023年6月18日疑似拍攝新北市長侯友宜，算不算是一種噁心的跟騷行徑？2022年10月22日親赴本黨桃園市長張善政的選舉活動現場，究竟是支持國民黨候選人，還是吃飽太閒跟騷藍營支持者與候選人？

黃瓊慧昨日到南投聲援罷免宣講，詹江村也與同黨桃園市立委牛煦庭出席反罷免活動，返程時雙方在高鐵台中站遇到，詹江村拍下黃瓊慧買票、排隊搭車照片，發文酸黃「陰魂不散」。民進黨發言人戴瑋姍對批，民進黨對於詹江村噁心、違法的跟騷行徑，予以嚴厲譴責，並要求詹江村道歉、國民黨對其公職的惡劣騷擾行徑出面說明。

國民黨對此表示，嚴厲譴責抹黑行為，民進黨與黃瓊慧應為雙標道歉，不要自己內部遇到厭男、厭女爭議，就想通過抹黑在野黨，撫平內部矛盾。公眾人物於公眾場合的言行本就可受公評，若依據相同標準民進黨過去何曾公開批判自家的「跟騷行為」？

國民黨三問民進黨，以下行為算不算是噁心、違法的跟騷行為？民進黨立委郭昱晴過去公然公審路邊民眾，民進黨可曾發文認為郭昱晴事涉《跟蹤騷擾防制法》？黃瓊慧過去2023年6月18日疑似拍攝新北市長侯友宜，算不算是一種噁心的跟騷行徑？黃瓊慧2022年10月22日親赴本黨桃園市長張善政的選舉活動現場，究竟是支持本黨候選人，還是吃飽太閒跟騷本黨支持者與候選人？

國民黨指出，事實很簡單，無論是民進黨立委郭昱晴或者黃瓊慧，都有過拍攝本黨一般民眾、支持者、從政人士，而民進黨全黨從未發文批評，顯然是存在雙重標準的惡意抹黑。民眾原本只是看不懂民進黨發言人譴責性平部捍衛女權，這下更看不懂民進黨為何以雙標打臉自己立委與議員？民進黨的標準人民永遠看不懂，就像關稅國難當頭，民進黨還有閒暇惡搞大罷免。

最後，國民黨呼籲民進黨自己的孩子自己教，自家的架回自家的練舞室打。