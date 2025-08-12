　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

掀黃瓊慧昔「噁心跟騷」侯友宜、張善政？　國民黨：吃飽太閒嗎

▲▼國民黨議員詹江村發文控民進黨議員黃瓊慧陰魂不散。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

▲國民黨議員詹江村發文控民進黨議員黃瓊慧陰魂不散。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧昨日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村拍下發文酸「陰魂不散」，黃瓊慧今（12日）反擊批詹「帶風向說我陰魂不散、跟蹤他」，並反問國民黨認同詹這樣的行為嗎？國民黨下午回應，2023年6月18日疑似拍攝新北市長侯友宜，算不算是一種噁心的跟騷行徑？2022年10月22日親赴本黨桃園市長張善政的選舉活動現場，究竟是支持國民黨候選人，還是吃飽太閒跟騷藍營支持者與候選人？

黃瓊慧昨日到南投聲援罷免宣講，詹江村也與同黨桃園市立委牛煦庭出席反罷免活動，返程時雙方在高鐵台中站遇到，詹江村拍下黃瓊慧買票、排隊搭車照片，發文酸黃「陰魂不散」。民進黨發言人戴瑋姍對批，民進黨對於詹江村噁心、違法的跟騷行徑，予以嚴厲譴責，並要求詹江村道歉、國民黨對其公職的惡劣騷擾行徑出面說明。

國民黨對此表示，嚴厲譴責抹黑行為，民進黨與黃瓊慧應為雙標道歉，不要自己內部遇到厭男、厭女爭議，就想通過抹黑在野黨，撫平內部矛盾。公眾人物於公眾場合的言行本就可受公評，若依據相同標準民進黨過去何曾公開批判自家的「跟騷行為」？

國民黨三問民進黨，以下行為算不算是噁心、違法的跟騷行為？民進黨立委郭昱晴過去公然公審路邊民眾，民進黨可曾發文認為郭昱晴事涉《跟蹤騷擾防制法》？黃瓊慧過去2023年6月18日疑似拍攝新北市長侯友宜，算不算是一種噁心的跟騷行徑？黃瓊慧2022年10月22日親赴本黨桃園市長張善政的選舉活動現場，究竟是支持本黨候選人，還是吃飽太閒跟騷本黨支持者與候選人？

國民黨指出，事實很簡單，無論是民進黨立委郭昱晴或者黃瓊慧，都有過拍攝本黨一般民眾、支持者、從政人士，而民進黨全黨從未發文批評，顯然是存在雙重標準的惡意抹黑。民眾原本只是看不懂民進黨發言人譴責性平部捍衛女權，這下更看不懂民進黨為何以雙標打臉自己立委與議員？民進黨的標準人民永遠看不懂，就像關稅國難當頭，民進黨還有閒暇惡搞大罷免。

最後，國民黨呼籲民進黨自己的孩子自己教，自家的架回自家的練舞室打。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳明天清晨觸陸「傍晚台南出海」　降雨趨勢曝
太貴被罵翻！台中海洋館試營運票房慘兮兮　公開8大展區吸客
快訊／台積電配息升至5元　董事會核准資本支出6198億元
LIVE／明5縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／詐助理費431萬！戴寧判刑確定
快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市
快訊／台東縣宣布8／13停班停課
快訊／印尼發生規模6.3強震　深度僅10km

政治最新

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

示警民進黨別妄想和藍營團結對話　曹興誠：只會得不償失造成分裂

掀黃瓊慧昔「噁心跟騷」侯友宜、張善政？　國民黨：吃飽太閒嗎

傳軍購特別預算達7千億？　王定宇：數據不正確

林明昕放鳥韓國官員會面！　藍委：外交失禮猶如國恥

批鄭麗君談關稅猛跳針　藍轟賴政府：黑箱治國

中八人口倒退、老化居台中之冠　罷團籲罷免江啟臣讓山城重新啟程

AIT宣布新副處長梁凱雯出任　30年資深外交官早期曾在台服務

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

南韓官員轟台灣「失禮」　她嘆：民進黨覺得外交處境不夠艱困？

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

裕民上半年EPS1.04元　下半年穀物與鋁礬土量增、西芒杜提前量產

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

推動偏鄉科學教育　美光基金會女工程師啟發女性高科技生涯

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

快訊／楊柳逼近恐有落石！台9線金崙多良間南下車道交管

狀元韋宏亮是有趣的投手　橫田久則找個好時機「開箱」

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

楊柳颱風逼近　黃偉哲前往七股西寮視察防災整備：全力守護居民

楊柳明天清晨觸陸、傍晚台南出海　最快周四解除海陸警

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

曾經的第三大黨！　台聯宣布更名「台聯黨」

台灣民意民調／空前崩盤！賴清德不滿意度破5成　本命區台南也失守

反對黃國昌選新北　陳學聖曝原因

賴清德滿意度剩28％　趙少康：罷免總統輕而易舉

南韓真相會被放鳥轟失禮　林明昕：已道歉獲諒解詫異有不同反應

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

林岱樺與「住持師父」交情超乎一般人　曖昧訊息曝

賴清德滿意度剩28％　趙少康：罷免總統輕而易舉

賴清德滿意度剩28％　趙少康：罷免總統輕而易舉

《TVBS民調中心》昨日公布最新民調，總統賴清德滿意度持續下滑至新低點，調查結果顯示滿意度僅28%、不滿意度則高達55%；不僅如此，在年輕族群方面對賴清德的不滿意度也頗高。前中廣董事長趙少康今（12日）對此表示，賴清德的擇惡固執，任性治國，終於被民意唾棄，若以賴現在沖天的仇恨值，可以讓全民投票，罷免賴清德只是輕而易舉。

國民黨：823公投投同意「讓電價更美麗」　

國民黨：823公投投同意「讓電價更美麗」　

拜訪北市府李四川缺席　黃國昌反應曝光

拜訪北市府李四川缺席　黃國昌反應曝光

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

國民黨詹江村黃瓊慧民進黨

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

免費訂閱《ETtoday電子報》
