政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

▲葉慶元。（圖／記者黃克翔攝）

▲葉慶元。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

藍白黨團去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，憲法法庭今（19日）做出判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，律師葉慶元批評，扯爆！五名大法官違法進行憲法解釋，大法官行使職權，程序必須依據憲法訴訟法，不能自己宣布不受限制，否則未來關於憲法訴訟法任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元表示，扯爆！五名大法官違法進行憲法解釋，直接宣布憲法訴訟法修正條文違憲無效，果然司法之權操諸君上！

葉慶元指出，我國憲法增修條文第5條第4項，僅規定「司法院大法官……組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項」。憲法法庭的組成及運作，完全是依據憲法訴訟法的規範。

葉慶元指出，也因此，大法官於行使職權時，程序上必須依據憲法訴訟法，不能自己宣布不受憲法訴訟法的限制，否則未來關於憲法訴訟法任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元提到，違法做成114年憲判字第1號無效判決的五位大法官，沒有一位是公法背景。

12/17 全台詐欺最新數據

余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

江少慶轉戰統一獅　張育成力挺：他只是運氣沒那麼好

快訊／新北工安意外！工人「15F墜8F」頭部受創　送醫急救

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

國民黨、民眾黨去年12月力推《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，歷時一年空窗期，憲法法庭今（19日）做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力，也因此憲法法庭復活。對於3位大法官迴避，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，現有人數8名，3名申請迴避，所以應有人數總額為5名參與評議，做出來的決定自然是合憲的決定。

憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

楊瓊瓔狂掛20面賀年看板　同框盧秀燕

楊瓊瓔狂掛20面賀年看板　同框盧秀燕

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

關鍵字：

憲訴法違憲國民黨民進黨大法官葉慶元憲法法庭

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

