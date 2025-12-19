5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

▲葉慶元。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

藍白黨團去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，憲法法庭今（19日）做出判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，律師葉慶元批評，扯爆！五名大法官違法進行憲法解釋，大法官行使職權，程序必須依據憲法訴訟法，不能自己宣布不受限制，否則未來關於憲法訴訟法任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元表示，扯爆！五名大法官違法進行憲法解釋，直接宣布憲法訴訟法修正條文違憲無效，果然司法之權操諸君上！

葉慶元指出，我國憲法增修條文第5條第4項，僅規定「司法院大法官……組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項」。憲法法庭的組成及運作，完全是依據憲法訴訟法的規範。

葉慶元指出，也因此，大法官於行使職權時，程序上必須依據憲法訴訟法，不能自己宣布不受憲法訴訟法的限制，否則未來關於憲法訴訟法任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元提到，違法做成114年憲判字第1號無效判決的五位大法官，沒有一位是公法背景。