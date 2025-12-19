曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

▲藍白兩黨全體立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，前立委邱毅表示，彈劾賴清德重要的是過程，只要成案，賴清德就有大苦頭吃了，主要有三，第一「在野黨可要求賴清德提交答辯書」、第二「在野黨可要求賴清德到院答辯說明」、第三「在野黨可提供民眾動員抗爭的能量」，賴清德不能再賴皮，必須面對民主憲政體制檢驗，如果拒絕接受，人民抗爭就師出有名，大家還會覺得是假戱嗎？

邱毅表示立法院在野黨沒有中計，不會對行政院長卓榮泰提出倒閣，以免讓陷入被動的局面。不過在野黨發動彈劾案，直接劍指賴清德，表面上看，彈劾案要過關，因為有三分之二立委同意的高門檻，根本不可能成功，所以綠媒紛紛以彈劾案「玩假的」，自我安慰、自我催眠。

邱毅表示，事實上，彈劾賴清德重要的是過程，只要彈劾成案，賴清德就有大苦頭吃了。主要有三，第一「在野黨可要求賴清德提交答辯書」、第二「在野黨可要求賴清德到院答辯說明」、第三「在野黨可提供民眾動員抗爭的能量」。

邱毅指出，彈劾案只要二分之一立委同意，就可成案依立法院的席位結構，一定可以成案，一旦成案，賴清德不能再賴皮，必須面對民主憲政體制的檢驗，如果拒絕接受，就證明是反民主的獨裁者，人民的抗爭就師出有名，抗爭有理。

邱毅提到，在這種情勢下，賴清德想討好美國的1.25兆採購武器的特別預算，還有在立法院通過的可能性嗎？指派的傀儡卓榮泰，還有機會在立法院橫眉怒目，胡說八道嗎？

邱毅強調，經過以上的分析，大家還會覺得彈劾賴清德是假戱嗎？

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）