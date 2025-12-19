　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

較勁江啟臣！楊瓊瓔狂掛20面「馬年行大運」看板　同框盧秀燕

▲楊瓊瓔與盧秀燕合體看板。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）

▲爭取國民黨台中市長選舉黨內提名的楊瓊瓔一口氣掛上20面與市長盧秀燕合體看板。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）

記者游瓊華／台中報導

國民黨台中市長黨內初選競爭升溫，表態爭取黨內提名的現任立法院副院長江啟臣，昨（18）日率先曝光與市長盧秀燕合體看本，其對手、立法委員楊瓊瓔輸人不輸陣，今(19)日一口氣掛上20面推出「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕同框，與江啟臣較勁意味濃厚。

楊瓊瓔表示，自己一直扮演最佳支援前線的角色，從副市長到立委都努力協助台中爭取建設、預算，與市長盧秀燕攜手推動台中重大建設，包括捷運藍線、橘線規劃、長照資源擴充及中科科技走廊發展，同時也積極爭取中央預算，盧秀燕則落實地方執行，讓交通、醫療、產業政策無縫接軌，分工合作，展現市政與立法高度協調，提升台中競爭力。

楊瓊瓔強調，近期已表達願依中國國民黨民主機制，投入台中市長黨內初選。大家都很關注他和江啟臣副院長的初選競爭，作為國民黨黨員和台中資深民意代表，一定尊重制度、接受市民檢驗，她表示兩人的目標一致都是要「讓台中更好」。

楊瓊瓔也提出三大方向，包括交通成為幸福引擎，加速捷運藍線、橘線及綠線延伸、公車準點，打造完整交通運輸系統；健康城市升級，強化長照、社區醫療、學校健康促進，推動運動場館翻新與綠地普及；產業與人才雙循環，以中科、大肚山科技走廊、精密機械、電動車供應鏈為核心，鏈結大學與職訓，讓青年留在台中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

憲訴法判違憲僅5人同意　許宇甄痛批：「綠色大法官化」的極致展現

僅5大法官宣判憲訴法違憲　國民黨團轟：鷹犬維護賴清德的獨裁權

藍白砲轟大法官淪打手　綠營：憲法法庭可以審你們要提的彈劾案了

5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

較勁江啟臣！楊瓊瓔狂掛20面「馬年行大運」看板　同框盧秀燕

澎湖鄉長收賄280萬「內定清潔隊員」、採購案A錢　監察院彈劾

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

憲訴法判違憲僅5人同意　許宇甄痛批：「綠色大法官化」的極致展現

僅5大法官宣判憲訴法違憲　國民黨團轟：鷹犬維護賴清德的獨裁權

藍白砲轟大法官淪打手　綠營：憲法法庭可以審你們要提的彈劾案了

5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

較勁江啟臣！楊瓊瓔狂掛20面「馬年行大運」看板　同框盧秀燕

澎湖鄉長收賄280萬「內定清潔隊員」、採購案A錢　監察院彈劾

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

肛門一直流血！他照大腸鏡沒事　醫一摸「觸感不對」揪出癌

【阿嬤太勇了】鴿子卡容器出不來　阿嬤徒手抓全程超淡定XD

政治熱門新聞

直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

王世堅會選台北市長？笑蔣萬安「斷奶了」

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

高雄茶行拿下國防標案　郭正亮爆1事最接近真相

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

提案彈劾賴清德！藍白全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

更多熱門

相關新聞

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，前立委邱毅表示，彈劾賴清德重要的是過程，只要成案，賴清德就有大苦頭吃了，主要有三，第一「在野黨可要求賴清德提交答辯書」、第二「在野黨可要求賴清德到院答辯說明」、第三「在野黨可提供民眾動員抗爭的能量」，賴清德不能再賴皮，必須面對民主憲政體制檢驗，如果拒絕接受，人民抗爭就師出有名，大家還會覺得是假戱嗎？

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

藍白提案彈劾賴清德　綠酸打假球：大法官無法開會要向誰彈劾？

藍白提案彈劾賴清德　綠酸打假球：大法官無法開會要向誰彈劾？

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

朝野都提老農津貼加碼！綠委喊提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

朝野都提老農津貼加碼！綠委喊提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

關鍵字：

台中市長盧秀燕江啟臣楊瓊瓔國民黨初選

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面