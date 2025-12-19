較勁江啟臣！楊瓊瓔狂掛20面「馬年行大運」看板　同框盧秀燕

▲爭取國民黨台中市長選舉黨內提名的楊瓊瓔一口氣掛上20面與市長盧秀燕合體看板。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）



記者游瓊華／台中報導

國民黨台中市長黨內初選競爭升溫，表態爭取黨內提名的現任立法院副院長江啟臣，昨（18）日率先曝光與市長盧秀燕合體看本，其對手、立法委員楊瓊瓔輸人不輸陣，今(19)日一口氣掛上20面推出「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕同框，與江啟臣較勁意味濃厚。

楊瓊瓔表示，自己一直扮演最佳支援前線的角色，從副市長到立委都努力協助台中爭取建設、預算，與市長盧秀燕攜手推動台中重大建設，包括捷運藍線、橘線規劃、長照資源擴充及中科科技走廊發展，同時也積極爭取中央預算，盧秀燕則落實地方執行，讓交通、醫療、產業政策無縫接軌，分工合作，展現市政與立法高度協調，提升台中競爭力。

楊瓊瓔強調，近期已表達願依中國國民黨民主機制，投入台中市長黨內初選。大家都很關注他和江啟臣副院長的初選競爭，作為國民黨黨員和台中資深民意代表，一定尊重制度、接受市民檢驗，她表示兩人的目標一致都是要「讓台中更好」。

楊瓊瓔也提出三大方向，包括交通成為幸福引擎，加速捷運藍線、橘線及綠線延伸、公車準點，打造完整交通運輸系統；健康城市升級，強化長照、社區醫療、學校健康促進，推動運動場館翻新與綠地普及；產業與人才雙循環，以中科、大肚山科技走廊、精密機械、電動車供應鏈為核心，鏈結大學與職訓，讓青年留在台中。