憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨去年12月力推《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，歷時一年空窗期，憲法法庭今（19日）做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，律師黃帝穎表示，藍白憲訴法違憲再度被憲法法庭打臉，但藍白應樂見憲法法庭重啟，化解不副署後藍白不敢倒閣的政治壓力。

憲法法庭判決針對憲訴法指出「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

黃帝穎表示，台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，今天劃下歷史句點，回歸權力分立憲政常軌，藍白不滿閣揆「不副署」違憲惡法，一下違憲移送監院彈劾閣揆、一下提出人數不夠2/3門檻的總統彈劾，一再打假球，轉移不敢倒閣的心虛。

黃帝穎指出，今天憲法法庭重啟，往後違憲爭議法律回歸憲法法庭審查，不再全靠閣揆「不副署」把關民主憲政，這對不敢倒閣的藍白是解脫。