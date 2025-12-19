憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

▲民進黨立院黨團召開「回應憲法法庭判決」記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨去年12月力推《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，歷時一年空窗期，憲法法庭今（19日）做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力，也因此憲法法庭復活。對於3位大法官迴避，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，現有人數8名，3名申請迴避，所以應有人數總額為5名參與評議，做出來的決定自然是合憲的決定。

鍾佳濱說明，對憲判114第1號的公佈非常欣慰，就是人民合憲權益重獲保障。在過去，憲訴法經歷過國眾挾國會多數，濫權修改後，憲法法庭一度陷入了運作上的困難。在這段期間，總共有人民聲請釋憲案432件，只有96件獲得受理。那其他人民合憲權益如何獲得救濟，有賴憲法法庭能夠重新運作。

至於有3位大法官提出不同意見書，鍾佳濱表示，大法官履行憲法職權不受影響。憲法訴訟法現行條文第30條，因有現有總額三分之二以上出席，還要結合第12條迴避的規定。憲判114第1號的內容很清楚地做出憲判解釋的大法官認為，應將這次參與評議的五位大法官認為是應有總額，而三位大法官自始未參與評議，是屬於12條上的自行迴避。應有總額五席全數參與評議，因此做出來的決定自然是合憲的決定。

鍾佳濱說明，不管是5位還是3位大法官，他們都認同依修法前的憲法訴訟法原條文來進行。那依修正前憲法訴訟法第30條評決應有現有總額人數、現有總額人數三分之二以上出席。那所謂的現有人數如果結合上憲法訴訟法第12條，那要將迴避人數排除在現有人數的計數之外。

鍾佳濱表示，現有人數8名，迴避3名，所以現有人數總額為5名。這一點在憲判當中已經再三說明。不管是有不同意見的3名大法官，還是參與評決的5名大法官，都認為應依照修改前的憲法訴訟法第30條來決定參與的評決人數，就是應有現有人數三分之二以上。而現有人數根據同法第12條，應將迴避人數扣除。所以8名扣除迴避的3名，應有現有人數就是5名，所以這樣的評決是合乎修法前的憲法訴訟法第30條規定。