藍白啟動彈劾賴清德程序　最快26日院會表決成案

記者崔至雲／台北報導

國民黨團、民眾黨團今（19日）宣布，將對總統賴清德提出彈劾案。國民黨團書記長羅智強下午表示，將在23日的程序委員會中排案，最快26日院會就可以表決，表決通過成案後，就會召開全院委員會討論日程表草案；後續除將邀賴以被彈劾人身分到立院說明，也不排除於全國各地舉辦公聽會。

▲藍白國眾兩黨全體立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）



對於藍白今日提出賴清德彈劾案，羅智強表示，預計下週二（23日）程序委員會排案，最快下禮拜五（26日）就可以表決，表決完通過成案，就可以開全院委員會，全院委員會就要送出彈劾的日程表、草案等，包括要開公聽會，請被彈劾人到院說明以及未來第二次表決什麼時候等，會一併提出。

對於今日記者會上，藍白兩黨都表示會開公聽會，羅智強說明，目前是要讓全國民眾都知道現在目前的狀況，以及為何要提出彈劾案，這部分會需要多一點時間，場次的部分也還在討論，那可能也未必限於在立法院，有可能到全國各地去辦公聽會。大家共識是現在是民主憲政的關鍵時刻，所以希望全國人民都知道，今天必須守護台灣民主，要彈劾違憲的總統，所以會有一個比較長的跟社會報告的過程，大方向就是先社會溝通，然後再進行彈劾表決。

媒體詢問，賴清德是否可以拒絕到立院說明，羅智強表示，賴清德可以拒絕到院說明，但是身為總統，他認為到立院說明是賴總統的義務，如果賴清德沒有勇氣到立院說明，就是顯現賴對於違憲行為的心虛，所以還是呼籲賴清德展現肩膀跟勇氣，既然立法院按程序做出彈劾提案，希望賴總統能夠勇敢且負責任的來立院說明。

至於賴清德到立法院說明的形式將如何呈現，羅智強指出，因為這是憲政的第一次，所以屆時在全院委員會規劃日程的時候，相關的做法也會一併來討論規劃，不排除會採即問即答的備詢形式，且立法院請被彈劾人到院說明的次數也不限一次，這都可以在日程規劃當中來著手進行。