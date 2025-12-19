　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨痛批5位大法官不要臉　黃國昌：台灣民主憲政史上的罪人

記者陳家祥／台北報導

藍白黨團去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，憲法法庭今（19日）做出判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序、權力分立原則等，應自判決公告日起失其效力。民眾黨下午召開記者會，主席黃國昌痛批，這五位大法官親手拆掉了憲法法庭，是台灣民主憲政史上的罪人，「你們可能覺得躲在司法院裡面，賴清德會派軍隊、警察保護，人民拿你們沒有辦法，過了這個週末，如果賴清德總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動」。

▲▼民眾黨召開「回應《憲訴法》部分條文遭宣告違憲」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨召開「回應《憲訴法》部分條文遭宣告違憲」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

黃國昌說，今天下午，有五位綠色大法官，自己聲稱所組成的憲法法庭做成114年憲判字第一號判決，這樣的行徑擺明就是在協助賴清德走上獨裁之路，「我相信，有3位大法官他們在法庭外提出了法律意見書，為什麼在法庭外提出而不是在判決內提出？因為這3位大法官從來就沒有參與這個未合法組成的大法庭」。

黃國昌說，今天5位綠色大法官的判決，在民主憲政下是廢紙一張，因為這不是合法組成的憲法法庭，從一開始就不具有審判權，這五位大法官做出來的東西當然不是判決。

黃國昌指出，這五位大法官在向人民宣告，哪部法律合法合憲、哪部不合法合憲，一切他們五個人說了算。另外三位不願意加入破壞憲法體制的大法官，在他們五位眼中已經不是大法官了。

「這五位大法官說，立法院去年修正憲法訴訟法，對於做成違憲判決必須要有最低出席人數以及最低同意票數，是違憲。」黃國昌說，從美國聯邦最高法院到日本最高裁判所、南韓最高法院、歐洲捷克憲法法院，每一個憲法法院都有最低人數要求。

黃國昌說，一個憲法法院的組成，本來就是憲法授權立法者規範的事項，去年修正的憲訴法毫無違憲問題。現在的大法官自己要遵守相關規定才能做判決，按照這五位大法官今天所作出的判決，他們認為新的憲訴法違憲，為什麼連舊的憲法都不遵守？

黃國昌表示，依照修正前《憲訴法》規定，要做成判決，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，現在有8位大法官，也就是最起碼要有6位大法官參與評議。今天憲法法院向全體台灣人民展示，憲法法院被這五位綠色大法官給拆了，不遵守新法的規定、也不遵守舊法規定，「一切我說的算，新法舊法都不能拘束我，未來一切我們五個人說了算」。

黃國昌直言，政黨有沒有違憲要宣告解散、機關之間的衝突怎麼解決、法律有沒有違憲，一切他們五個說了算，「憲法什麼時候給你們五個人這種滔天的權利？」

「你們這群綠色大法官夠了沒有？」黃國昌說，從實質宣告死刑違憲，人民怒火沖上天了，現在變本加厲，直接告訴台灣人民一切他們五個人說了算，「賴清德帶頭違憲，不公布立法院法律，五位大法官帶頭拆了憲法法院，幫助賴清德邁向專制獨裁之路」，這件事情的嚴重性非同小可，接下來發生的所有事情，賴清德以及這五位無法無天的綠色大法官，要負全部責任。

陳昭姿也正告賴清德，天大地大，大不過憲法，「你不過是在憲政體制之下，透過選舉，有40%的人民授權你帶領國家，但你卻逕自玩弄憲法」；五位大法官，再大也大不過憲法，你們配合聖上的旨意做出這樣的決定，你們知法玩法，是在摧毀台灣的憲政體制。林國成說，今天很痛心，憲法走到現在，「這五位大法官帶頭違憲，真的不要臉、不要臉到極點」。

對於後續是否有反制作為？黃國昌說，「民眾黨一定會有反制作為」，希望這個週末賴清德總統冷靜想一想，要把國家帶到什麼地方去？這五位大法官早就喪失社會對他們的信任。新法違憲，連舊法都不遵守，這不是無法無天嗎？憲法什麼時候給你們這麼大的權力？

黃國昌強調，不管用什麼華麗的辭藻，一般人沒有辦法的邏輯想要正當化今天的判決，今天拆掉了憲法法院，做出來的任何判決都是無效判決，人民不會信服。

「這五位台灣民主憲政史上的罪人，你們親手拆掉了憲法法庭。」黃國昌直言，這五位大法官可能覺得薪水照領、躲在司法院裡面，賴清德會派軍隊、派警察保護他們，人民、立法院拿他們沒有辦法，「過了這個週末，如果賴清德總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動」。

黃國昌說，當年太陽花運動，當獨裁成為事實，革命就是義務，自己的國家自己救，看這五位大法官要繼續秀下限到什麼時候。司法院組織法是憲法授權立法院制定的法律，修司法院組織法難道也要說違憲嗎？這群帶頭毀憲亂政的五位大法官，在民主憲政史上絕對留下罵名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦
快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店
快訊／北車煙霧彈攻擊1人命危　台大醫院：仍在搶救中
快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝
快訊／北車嚴重攻擊事件！蔣萬安：從重從速依法究責
快訊／煙霧彈顏色型號曝！北車遭攻擊猛竄白煙
快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌
快訊／鴻海正式收購納智捷！
快訊／北車煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光
快訊／捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷
快訊／北車爆隨機攻擊1人受傷　濃煙瀰漫緊急疏散

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會　端出東高雄願景

AIT也出席！「國會無人載具聯盟」成立　鍾佳濱成首任會長

北車遭煙霧彈攻擊　蔣萬安：從重從速依法究責、絕不寬貸

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

藍白啟動彈劾賴清德程序　最快26日院會表決成案

捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷

5大法官判憲訴法修法違憲　他嘆：像有「無敵星星」想動他們不可能

僅5大法官宣判違憲！　王鴻薇搬舊制憲訴法批：信賴數學5大於6

民眾黨痛批5位大法官不要臉　黃國昌：台灣民主憲政史上的罪人

議員質疑舒華宣傳片沒人看　桃園市府打臉：上架2天流量破百萬

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會　端出東高雄願景

AIT也出席！「國會無人載具聯盟」成立　鍾佳濱成首任會長

北車遭煙霧彈攻擊　蔣萬安：從重從速依法究責、絕不寬貸

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

藍白啟動彈劾賴清德程序　最快26日院會表決成案

捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷

5大法官判憲訴法修法違憲　他嘆：像有「無敵星星」想動他們不可能

僅5大法官宣判違憲！　王鴻薇搬舊制憲訴法批：信賴數學5大於6

民眾黨痛批5位大法官不要臉　黃國昌：台灣民主憲政史上的罪人

議員質疑舒華宣傳片沒人看　桃園市府打臉：上架2天流量破百萬

快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝

北車M7出口遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店

傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

快訊／北車煙霧彈攻擊1人傷　台大醫院：仍在搶救中

快訊／高國豪「停賽令」解除　最終罰款6萬元外加20小時公益服務

【熟悉的BGM再次響起】阿彌陀佛姐復活了他！起來大跳殭屍舞XD

政治熱門新聞

直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

王世堅會選台北市長？笑蔣萬安「斷奶了」

北車遭煙霧彈攻擊　蔣萬安：從重從速依法究責、絕不寬貸

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

高雄茶行拿下國防標案　郭正亮爆1事最接近真相

更多熱門

相關新聞

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

司法院憲法法庭19日下午做出114年憲判字1號判決，針對今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。也就是大法官宣告違憲的門檻9人相關規定失效。但對於僅由5名大法官做出的憲法判決，又有3名大法官提出不同意見書，稱這次的憲法判決根本就是「當然無效」。

憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

關鍵字：

民眾黨憲法憲法訴訟法

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面