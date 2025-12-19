民眾黨痛批5位大法官不要臉　黃國昌：台灣民主憲政史上的罪人

記者陳家祥／台北報導

藍白黨團去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，憲法法庭今（19日）做出判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序、權力分立原則等，應自判決公告日起失其效力。民眾黨下午召開記者會，主席黃國昌痛批，這五位大法官親手拆掉了憲法法庭，是台灣民主憲政史上的罪人，「你們可能覺得躲在司法院裡面，賴清德會派軍隊、警察保護，人民拿你們沒有辦法，過了這個週末，如果賴清德總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動」。

▲民眾黨召開「回應《憲訴法》部分條文遭宣告違憲」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



黃國昌說，今天下午，有五位綠色大法官，自己聲稱所組成的憲法法庭做成114年憲判字第一號判決，這樣的行徑擺明就是在協助賴清德走上獨裁之路，「我相信，有3位大法官他們在法庭外提出了法律意見書，為什麼在法庭外提出而不是在判決內提出？因為這3位大法官從來就沒有參與這個未合法組成的大法庭」。

黃國昌說，今天5位綠色大法官的判決，在民主憲政下是廢紙一張，因為這不是合法組成的憲法法庭，從一開始就不具有審判權，這五位大法官做出來的東西當然不是判決。

黃國昌指出，這五位大法官在向人民宣告，哪部法律合法合憲、哪部不合法合憲，一切他們五個人說了算。另外三位不願意加入破壞憲法體制的大法官，在他們五位眼中已經不是大法官了。

「這五位大法官說，立法院去年修正憲法訴訟法，對於做成違憲判決必須要有最低出席人數以及最低同意票數，是違憲。」黃國昌說，從美國聯邦最高法院到日本最高裁判所、南韓最高法院、歐洲捷克憲法法院，每一個憲法法院都有最低人數要求。

黃國昌說，一個憲法法院的組成，本來就是憲法授權立法者規範的事項，去年修正的憲訴法毫無違憲問題。現在的大法官自己要遵守相關規定才能做判決，按照這五位大法官今天所作出的判決，他們認為新的憲訴法違憲，為什麼連舊的憲法都不遵守？

黃國昌表示，依照修正前《憲訴法》規定，要做成判決，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，現在有8位大法官，也就是最起碼要有6位大法官參與評議。今天憲法法院向全體台灣人民展示，憲法法院被這五位綠色大法官給拆了，不遵守新法的規定、也不遵守舊法規定，「一切我說的算，新法舊法都不能拘束我，未來一切我們五個人說了算」。

黃國昌直言，政黨有沒有違憲要宣告解散、機關之間的衝突怎麼解決、法律有沒有違憲，一切他們五個說了算，「憲法什麼時候給你們五個人這種滔天的權利？」

「你們這群綠色大法官夠了沒有？」黃國昌說，從實質宣告死刑違憲，人民怒火沖上天了，現在變本加厲，直接告訴台灣人民一切他們五個人說了算，「賴清德帶頭違憲，不公布立法院法律，五位大法官帶頭拆了憲法法院，幫助賴清德邁向專制獨裁之路」，這件事情的嚴重性非同小可，接下來發生的所有事情，賴清德以及這五位無法無天的綠色大法官，要負全部責任。

陳昭姿也正告賴清德，天大地大，大不過憲法，「你不過是在憲政體制之下，透過選舉，有40%的人民授權你帶領國家，但你卻逕自玩弄憲法」；五位大法官，再大也大不過憲法，你們配合聖上的旨意做出這樣的決定，你們知法玩法，是在摧毀台灣的憲政體制。林國成說，今天很痛心，憲法走到現在，「這五位大法官帶頭違憲，真的不要臉、不要臉到極點」。

對於後續是否有反制作為？黃國昌說，「民眾黨一定會有反制作為」，希望這個週末賴清德總統冷靜想一想，要把國家帶到什麼地方去？這五位大法官早就喪失社會對他們的信任。新法違憲，連舊法都不遵守，這不是無法無天嗎？憲法什麼時候給你們這麼大的權力？

黃國昌強調，不管用什麼華麗的辭藻，一般人沒有辦法的邏輯想要正當化今天的判決，今天拆掉了憲法法院，做出來的任何判決都是無效判決，人民不會信服。

「這五位台灣民主憲政史上的罪人，你們親手拆掉了憲法法庭。」黃國昌直言，這五位大法官可能覺得薪水照領、躲在司法院裡面，賴清德會派軍隊、派警察保護他們，人民、立法院拿他們沒有辦法，「過了這個週末，如果賴清德總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動」。

黃國昌說，當年太陽花運動，當獨裁成為事實，革命就是義務，自己的國家自己救，看這五位大法官要繼續秀下限到什麼時候。司法院組織法是憲法授權立法院制定的法律，修司法院組織法難道也要說違憲嗎？這群帶頭毀憲亂政的五位大法官，在民主憲政史上絕對留下罵名。