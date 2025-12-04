嬤載孫校門口違規遭撞飛！小一女童滾4圈　校方：加強交安宣導

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區積穗國小前今（4日）上午發生一起車禍，一名阿嬤騎機車載著國小一年級的孫女要上學，卻在校門口違規跨越雙黃線迴轉，結果被直行的機車騎士高速撞上，孫女直接被撞飛，落地後還翻滾4圈，事故造成男騎士、阿嬤及孫女受傷，經送往雙和醫院救治無生命危險。校方表示，校門口及鄰近斑馬線均配置導護志工與教師協助交通引導，學校已規劃近期朝會加強全體學生的交通安全宣導。

▲▼積穗國小前阿嬤載孫女上學違規被撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

今天上午7時許，60歲張姓阿嬤騎機車載著國小一年級7歲的尤姓孫女，到積穗國小上學，直行員山路往連城路方向，竟直接在劃有分向限制線（雙黃線）的路段直接跨越迴轉，沒想到，此時20歲江男騎機車沿著員山路往民安街方向直行，直接高速撞上張姓阿嬤機車。

強大撞擊聲嚇壞在旁邊的其他家長，2車3人應聲倒地，尤姓女童更是被撞飛後落地在地上翻滾了4圈。事故造成阿嬤身體多處骨折、擦挫傷，女童、江男四肢多處擦挫傷，3人皆意識清醒無生命危險，送雙和醫院，雙方酒測值為0.0mg/L，確認無飲酒情事。

新北市教育局表示，經向積穗國小了解，學校於上、放學尖峰時段均於校門口及鄰近斑馬線配置導護志工與教師協助交通引導，維護學生通行秩序。針對今日事故，學校已規劃於近期朝會加強全體學生的交通安全宣導，並同步對導護志工及值勤教師再次強化交通安全知能，落實校門口交通動線管理。

▼行車記錄器拍下事發瞬間。（圖／記者陳以昇翻攝）