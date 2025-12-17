消防把知識變成體驗　南消灣裡分隊走進庇護中心推「無障礙防災」

▲台南市社會局長郭乃文指出，台南歷經多起天災，社會局動員社工與志工投入災後復原，陪伴市民走過艱難時刻。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升身心障礙族群的防災意識與避難逃生能力，台南市消防局第七大隊灣裡分隊，17日上午攜手鴻佳啟能庇護中心舉辦「愛心消防無障礙」體驗宣導活動，透過實際操作與遊戲體驗，讓防災教育不再只是口號，而是能「做中學、學中記」。

此次活動由南消七大、灣裡分隊及婦女防火宣導隊共同參與，依照庇護中心住民特性，設計五大體驗關卡，包括防火災知識宣導、消防衣帽鞋穿著體驗、射水體驗、消防大玩家及爬行逃生趣等內容，讓住民與中心工作人員化身「打火英雄」，在輕鬆氛圍中學習防火、防災與逃生技巧。

消防人員在活動中特別宣導「小火快跑、濃煙關門」的避難原則，並透過實際操作示範，讓住民更直觀理解火災發生時的正確應變方式。原本嚴肅的防災訓練，轉化為充滿笑聲與互動的體驗過程，不僅拉近消防人員與住民距離，也讓防災觀念自然融入生活。

第七大隊大隊長石家源表示，身心障礙者在災害發生時往往屬於避難弱勢族群，透過體驗式宣導，將抽象的消防知識轉化為肢體記憶，更能加深印象，真正落實「防災教育無障礙」。

消防局長楊宗林也提醒，歲末寒冬期間用火、用電頻繁，民眾務必定期檢查電器設備，並安裝住宅用火災警報器，作為居家防火與保命的重要防線。他表示，這次活動充滿愛與意義，也呼籲市民朋友一同重視防火防災安全，攜手打造幸福、無災的宜居城市。另也提醒，如遇投資相關疑慮，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。