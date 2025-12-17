找回台南觀光經濟　陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

▲陳亭妃提出「五大觀光軸」整體策略，盼系統性串聯台南山海人文與地方產業，找回觀光經濟動能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

談到台南觀光發展，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃指出，台南真正的觀光價值，從來不在於「再打造多少新景點」，而在於如何把早已存在的山海特景、生活美食、古蹟人文、宗教信仰與商圈產業，有系統地串聯起來，她提出「五大觀光軸」整體策略，主張以地理條件與地方特色為基礎，讓觀光成為帶動產業與地方經濟、同時留住年輕就業的重要引擎。

陳亭妃表示，「五大觀光軸」分別為「大新營」、「曾文南科」、「濱海藍帶」、「大目降」與「府城新豐」，從溪北到溪南、從山區到海岸，完整勾勒出大台南的觀光骨架。核心精神在於分散觀光人潮，依各區特色發展深度旅遊，讓旅客願意延長停留時間，不只增加住宿效益，也能實質帶動地方產業活絡。

她指出，台南擁有400年歷史文化底蘊，若觀光只停留在單一景點、美食或短期活動，效益難以外溢，因此必須以「軸帶」概念，引導人潮走進更多區域、停留更久，讓消費經濟真正回到地方。

以「府城新豐觀光軸」為例，陳亭妃說，中西區孔廟、國華友愛、海安路、赤崁五條港等商圈，早已形成歷史、文創與美食交織的城市核心，加上林百貨、司法博物館等文化地標，具備發展國際觀光的條件；而安平商圈、永華商圈、成大商圈與站前商圈，則可串接購物、夜經濟與年輕消費族群，形塑完整的城市生活型觀光動線。

在溪北地區，「大新營」與「大目降」觀光軸則結合鹽水月津港藝術燈節、新化老街、善化社區產業，以及玉井、楠西的芒果與山城風貌。她指出，草山月世界、龍崎牛埔泥岩、獵鷹尖一線天、彩疊山等自然地貌，都是全台少見的資產，過去卻缺乏系統包裝，未來將透過軸帶整合，讓自然景觀與在地產業相互支撐、共同成長。

談到「濱海藍帶觀光軸」，陳亭妃表示，七股、四草、安南一帶擁有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田與台江國家公園等世界級景觀，是台南最具辨識度的自然資產。她強調，濱海觀光不能只是看海拍照，而應結合漁村文化、海味料理、伴手禮與生態體驗，讓觀光收益真正回饋在地社區。

此外，她也提到，台南已有超過30家米其林必比登推薦餐廳，但真正支撐城市魅力的，是更多隱身巷弄中的在地美食與職人精神。未來五大觀光軸將結合各區農漁特產、加工食品與地方伴手禮，讓旅客不只是「來過台南」，而是能「帶得走記憶、記得住味道」。

陳亭妃強調，五大觀光軸不是單一建設計畫，而是一項長期的城市工程，觀光發展不只為遊客服務，也要同步改善社區環境與生活品質，讓居民共享觀光成長成果，形成良性循環。她期盼，未來的台南是一座讓旅客願意多住一天、年輕人願意留下來工作的城市，讓歷史、自然與生活成為可持續發展的城市優勢。

「我希望大家來台南，不只是拍照打卡，而是願意慢活下來，走進巷子、坐下來，真正聽懂這座城市。」陳亭妃說，當旅人用生活的方式認識台南，台南文化才會真正走進世界。