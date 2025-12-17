　
地方 地方焦點

找回台南觀光經濟　陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

▲陳亭妃提出「五大觀光軸」整體策略，盼系統性串聯台南山海人文與地方產業，找回觀光經濟動能。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃提出「五大觀光軸」整體策略，盼系統性串聯台南山海人文與地方產業，找回觀光經濟動能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

談到台南觀光發展，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃指出，台南真正的觀光價值，從來不在於「再打造多少新景點」，而在於如何把早已存在的山海特景、生活美食、古蹟人文、宗教信仰與商圈產業，有系統地串聯起來，她提出「五大觀光軸」整體策略，主張以地理條件與地方特色為基礎，讓觀光成為帶動產業與地方經濟、同時留住年輕就業的重要引擎。

陳亭妃表示，「五大觀光軸」分別為「大新營」、「曾文南科」、「濱海藍帶」、「大目降」與「府城新豐」，從溪北到溪南、從山區到海岸，完整勾勒出大台南的觀光骨架。核心精神在於分散觀光人潮，依各區特色發展深度旅遊，讓旅客願意延長停留時間，不只增加住宿效益，也能實質帶動地方產業活絡。

她指出，台南擁有400年歷史文化底蘊，若觀光只停留在單一景點、美食或短期活動，效益難以外溢，因此必須以「軸帶」概念，引導人潮走進更多區域、停留更久，讓消費經濟真正回到地方。

以「府城新豐觀光軸」為例，陳亭妃說，中西區孔廟、國華友愛、海安路、赤崁五條港等商圈，早已形成歷史、文創與美食交織的城市核心，加上林百貨、司法博物館等文化地標，具備發展國際觀光的條件；而安平商圈、永華商圈、成大商圈與站前商圈，則可串接購物、夜經濟與年輕消費族群，形塑完整的城市生活型觀光動線。

在溪北地區，「大新營」與「大目降」觀光軸則結合鹽水月津港藝術燈節、新化老街、善化社區產業，以及玉井、楠西的芒果與山城風貌。她指出，草山月世界、龍崎牛埔泥岩、獵鷹尖一線天、彩疊山等自然地貌，都是全台少見的資產，過去卻缺乏系統包裝，未來將透過軸帶整合，讓自然景觀與在地產業相互支撐、共同成長。

▲陳亭妃提出「五大觀光軸」整體策略，盼系統性串聯台南山海人文與地方產業，找回觀光經濟動能。（記者林東良翻攝，下同）

談到「濱海藍帶觀光軸」，陳亭妃表示，七股、四草、安南一帶擁有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田與台江國家公園等世界級景觀，是台南最具辨識度的自然資產。她強調，濱海觀光不能只是看海拍照，而應結合漁村文化、海味料理、伴手禮與生態體驗，讓觀光收益真正回饋在地社區。

此外，她也提到，台南已有超過30家米其林必比登推薦餐廳，但真正支撐城市魅力的，是更多隱身巷弄中的在地美食與職人精神。未來五大觀光軸將結合各區農漁特產、加工食品與地方伴手禮，讓旅客不只是「來過台南」，而是能「帶得走記憶、記得住味道」。

▲陳亭妃提出「五大觀光軸」整體策略，盼系統性串聯台南山海人文與地方產業，找回觀光經濟動能。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，五大觀光軸不是單一建設計畫，而是一項長期的城市工程，觀光發展不只為遊客服務，也要同步改善社區環境與生活品質，讓居民共享觀光成長成果，形成良性循環。她期盼，未來的台南是一座讓旅客願意多住一天、年輕人願意留下來工作的城市，讓歷史、自然與生活成為可持續發展的城市優勢。

「我希望大家來台南，不只是拍照打卡，而是願意慢活下來，走進巷子、坐下來，真正聽懂這座城市。」陳亭妃說，當旅人用生活的方式認識台南，台南文化才會真正走進世界。

為紀念台南市與京都市交流推進協定締結4週年，由台南市台日文化友好交流基金會與京都陶磁器協同組合連合會共同主辦的「2025陶藝台日交流展 in 台南──台南市・京都市交流推進協定締結4週年紀念展」，17日於台南總爺藝文中心紅磚工藝館盛大開幕，象徵兩座歷史文化城市在工藝交流上的重要里程碑。

