政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白昨開會！黃國昌喊要有長期抗戰準備　綠黨團：典型黑箱、自證己罪

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案；總統賴清德更批國會「濫權立法」，會將台灣推向「在野獨裁」的懸崖邊緣。民眾黨團總召黃國昌今（17日）在廣播節目透露，昨與國民黨開會，「大家要有長期抗戰的準備」，暗示未來要走街頭運動。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱直言，這是自證己罪，藍白私下講好，再要求立法院長韓國瑜執行，這就是典型的「黑箱合作」。

立法院去年三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財劃法》修正案時，總統府秘書長潘孟安曾於立院答詢時表示，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署「不然會打臉總統」；而潘昨在臉書發文時則說，「面對立法院強行通過違憲、害國的法案，我們不能坐視不管」。

針對政院「不副署」行為是否打臉總統，民進黨團幹事長鍾佳濱今（17日）受訪表示，總統在對於立法院咨請總統公布的內容上，已經加註了意見，「所以總統在簽他的意見的時候，已經很清楚的與行政院長採取『不副署』的立場，是基於同樣的態度」。

鍾佳濱說，就是認為國會多數通過的暴衝版《財劃法》嚴重侵犯其他憲法機關、憲政機關的職權，且妨礙國家財政的永續發展，甚至會逼迫未來公務員在執行《財劃法》時，涉及違反《預算法》、《公債法》和《財政紀律法》。因此，民進黨團看不出在這件事上，總統跟閣揆有什麼意見不同的地方。

此外，國民黨籍司法及法制委員會召委翁曉玲增列18日議程，邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

鍾佳濱指出，根據《憲法》規定，行政院向立法院負責，所以行政院的任何作為都要受到國會、立法機關的監督；而立法機關怎麼求行政機關負責？不是只有專案報告而已，最重的方式就是根據《憲法增修條文》第3條規定提起不信任投票，這是嚴格對行政權的全盤質疑與否定。

鍾佳濱說，如果能通過不信任投票，當然閣揆必須在10日內辭職，這是對行政權最大的監督，立法委員不應該捨憲政的正途而不由，「我們認為再多的質詢、再多的專案報告，還是要回歸《憲法》的正軌」。

另，替救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」黨團協商，國民黨臨時喊卡，傳出是民眾黨團總召黃國昌極力反對，若國民黨堅持召開協商，民眾黨立委不會出席。

鍾佳濱指出，這是民眾黨一貫手法，對於爭議性法案，怕自己被指責前後不一、雙標，所以選擇缺席或不投票。上周五倒改年金表決時，民眾黨表面有自己的提案，卻選擇在表決國民黨提案時不參與表決，「不參與，就是護航國民黨通過年金、倒改年金的制度」。

鍾佳濱說，朝野協商處理的就是黨產爭議，民眾黨、黃國昌過去口口聲聲說要追討黨產，但不參與協商形同缺席，而且還去施壓要協商延期。很抱歉，依照《立法院職權行使法》召開的協商，本來就在協商期1個月為之，「如果不來，協商期照走，時間一到還是會交付表決」，過去相關例子藍白已示範多次。

鍾佳濱表示，民進黨一直主張應進行實質有效的協商，然而藍白不但不進行實質有效的協商，現在為了避免自己的立場被社會質疑，乾脆缺席或要求取消、延期，就是避免民眾黨、黃國昌本人在黨產立場前後不一、受到社會質疑，現在已擺明在眼前，民進黨團等著看，未來該法在立院二三讀表決時，民眾黨除了不參與協商或協商不表態外，也可能在投票時重演倒改年金方式，以棄權、不參與投票方式，隱匿自己立場，逃避社會譴責。

談及黃國昌上午在廣播節目透露，昨天有跟國民黨開會，並表示「大家要有長期抗戰的準備」，暗示未來要走街頭運動。鍾佳濱直言，這是自證己罪。他擔任第9屆立委時，黃國昌是時代力量的立委，最喜歡衝撞所謂的「黑箱協商」，認為只要國民黨跟民進黨的黨鞭在一起，不管是喝咖啡還是抽菸，「他就衝進來說，『喔！你們搞黑箱協商！』」

鍾佳濱說，現在國民黨跟民眾黨，尤其是民眾黨團總召黃國昌跟國民黨講好要一起長期抗戰，這不是黑箱協商是什麼？兩個黨先私下講好，再要求韓院長按照他們的決議來執行，把黨產部分協商取消，這就是典型的「黑箱合作」，逃避社會監督，「這樣的一個黑箱應該攤在陽光下來，既然他自己承認了，就留待給社會自有公評」。

助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

日前藍營推動助理費除罪化惹議，今（17日）立法院委員會舉行中央與地方民代聘用助理制度公聽會。陽明交大法律學者林志潔表示，助理費是助理薪資，不是委員薪資，且所有的公家資源，在請領時，必須檢具單據，2012年左右，我國大學曾爆發國科會報帳案，因為當時對研究經費使用過於僵化，導致有些大學老師為了研究的延續性，先使用發票請款，之後進行了一連串的法規調適，要增加彈性但也必須要合法，包括明確助理的資格、保密義務、聘任程序以及權益保護，不該修法時自肥、侵奪辛苦助理們的薪資。

卓揆稱對在野黨忍無可忍　蔣萬安拿民心反擊

卓揆稱對在野黨忍無可忍　蔣萬安拿民心反擊

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

曝張惇涵擬明私下拜會立院朝野　白黨團婉謝：難認同官員言行反覆

曝張惇涵擬明私下拜會立院朝野　白黨團婉謝：難認同官員言行反覆

