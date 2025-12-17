怨柯文哲被司法折磨一年　陳佩琪：我會講到進棺材那刻為止

▲陳佩琪17日表示，她永遠無法忘記柯文哲被羈押一年，生命被輕賤。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

涉京華城案的民眾黨前黨主席柯文哲近日啟動「土城十講」，其妻陳佩琪今（17日）說，她最近看了之後，心中頗為感慨，覺得夫妻還是有很多不同之處，因為過去一年來先生不斷被羈押，不斷被延押，抗告永遠被駁回，生命被輕賤到如此，這一年來的折磨，她永遠無法忘記，但柯說內心會放下仇恨，願意選擇原諒，不過她對這事永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、講到我進棺材的那一刻為止。

陳佩琪17日在臉書表示，看了這幾天的出庭 實在很感慨，京華城有沒有圖利和貪汙是靠辯論的？定罪與否，是靠出一張嘴？她很後悔念醫學系時怎沒老師來系所開個辯論課呢？有罪無罪是看誰口才好、誰編故事厲害？編故事哄騙小孩，她絕對在行。

陳佩琪說，這幾天僅公訴檢察官出庭，她聽幕僚「唱作俱佳」，除發聲外還有動作，思維跟證人林俊言緊綁在一起，「把林對我們的汙衊照單全收」，而她內心還滿腹疑惑的是，「馬檢」和「鏡檢」這些相關人怎沒出庭？台灣司法搞到用臆測、推斷，然後兵分54路搜索一遍，再把你羈押一年， 又汙衊造假的黑資料給媒體，然後讓媒體每天罵你，起訴書寫了800多頁，當初搜索的貪汙事證都不見了， 這不是騙票搜索？什麼才是騙票搜索？請問全世界有哪一種國家有這種執政黨、搞這種司法？ 真是丟臉丟到全世界。

陳佩琪表示，醫院發生醫療糾紛， 病人家屬向院長陳情， 院長送醫療糾紛委員會處理， 結果最後醫糾委員決定給家屬十萬補償金，現在卻反咬「送委員會研議」的院長圖利？委員是獨立做決定的，現在卻反倒要處罰院長， 台灣怎麼有這麼離譜的法律、如此可笑的思維？法律是講求「證據」，不是靠揣測和推斷，也不是比辯論看誰口才好，市長把市民的陳情送交底下的人處理（研議）， 研議也沒有法律效率，這樣就叫可以冠他圖利罪名？

陳佩琪說，「最近看了先生『土城十講』，心中頗為感慨，夫妻還是有很多不同之處，他說他內心會放下仇恨，願意選擇原諒，但我對這事卻是永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、講到我進棺材的那一刻為止。過去一年來的痛苦，先生不斷被羈押，不斷被延押，抗告永遠被駁回，理由永遠複製貼上，監獄外面的人比裡面還痛苦，生命被輕賤到如此，這一年來的折磨，我永遠無法忘記」。