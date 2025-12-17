　
伊朗逮捕「諾貝爾和平獎」得主　家屬控拘留期間遭毆打

▲▼ 伊朗人權運動家穆罕默迪（Narges Mohammadi） 。（圖／路透）

▲伊朗人權運動家穆哈瑪迪（Narges Mohammadi） 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗知名人權運動家穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）上週在伊朗再度遭到當局逮捕。家屬與支持者指控，她被捕過程中遭便衣人員毆打，頭部與頸部受傷，甚至兩度被送往醫院急診，但伊朗當局至今仍拒絕讓她接受第三方醫師驗傷。

綜合外電報導，穆哈瑪迪本月12日在伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad），出席人權律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的追思儀式時發表演說，公開質疑阿里科迪死因「疑點重重」，隨後遭到安全人員拘留。麥什赫德檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）證實，追思會結束後共有39人被捕，穆哈瑪迪是其中之一。

穆哈瑪迪的家人透過「納爾吉斯基金會」（Narges Foundation）轉述指出，她在被捕時遭約15名便衣人員圍毆，不僅被拉扯頭髮，還遭警棍與棍棒反覆擊打頭部與頸部，傷勢嚴重到必須兩度送進醫院急診室。

基金會表示，穆哈瑪迪14日晚間曾短暫致電家人，透露「毆打力道非常猛烈且持續」，當時身體狀況明顯不佳，甚至不知道目前是由哪個安全單位負責拘留她，當局也未對拘留原因與地點作出任何正式說明。

穆哈瑪迪的兄弟哈密德．穆哈瑪迪（Hamid Reza Mohammadi）目前居住在挪威，他透過視訊向巴黎媒體表示，警方以警棍毆打她的臉部、頭部與頸部，「她的頸部和臉部都有瘀青，身體狀況相當糟糕」。他也透露，仍在伊朗的另一名兄弟已多次要求當局讓穆哈瑪迪接受第三方醫師檢查，以確認是否有頭部或內臟出血，但至今遭到拒絕。

「我們非常擔心她被關押的方式、地點，以及她目前受到的對待，」哈密德．穆哈瑪迪說。穆哈瑪迪的丈夫拉馬尼（Taghi Rahmani）現居巴黎，他也證實，家屬要求第三方驗傷遭到當局回絕，「我們現在真的非常擔心她的生命安全」。

國際特赦組織（Amnesty International）16日發表聲明，指控伊朗安全部隊在這次逮捕行動中「虐待並以不人道方式對待被捕人士」，其中包括對穆哈瑪迪及其他行動者進行「暴力毆打」。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）稍早也對穆哈瑪迪遭到「殘暴逮捕」表達深切憂慮，呼籲伊朗當局立即確保她的人身安全與尊嚴，並無條件釋放她。

Narges Mohammadi伊朗諾貝爾和平獎

