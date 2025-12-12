　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2025「台灣有事」引爆日中美角力！　川普關稅嚇亂全球經濟

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

▲高市早苗與習近平10月會晤握手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2025年國際局勢依舊動盪，除了天然災害之外，美國總統川普回歸白宮，言行與政策都影響了全球地緣政治，在其政府介入之下，也推動加薩與烏俄2大衝突落幕，讓世界稍露和平曙光。本文帶您回顧今年7件國際大事。

台灣有事

2025年11月7日，日本首相高市早苗在國會答辯時明確表示，若「台灣有事」可能對日本構成「存亡危機事態」，具有充分理由行使「集體自衛權」。高市與其政府多次強調，並未改變政府一貫安保立場，迄今並未收回言論。

這番表態引發北京強烈反彈，包括官媒齊聲譴責、對日本實施旅遊禁令、限制日本水產進口、延宕稀土出口批准等。其中，中國駐大阪總領事薛劍發文威脅「斬首」高市的言論，尤其引發日本國內譁然。

儘管日中外交官員在北京磋商，美國總統川普先後致電習近平與高市，這場外交爭端依然未歇。面臨雙邊關係惡化、觀光旅遊業受到衝擊的擔憂，高市依然維持高支持率。

▼加薩停火協議生效，巴勒斯坦人走過廢墟，準備返回家園。（圖／路透）

▲▼ 加薩停火協議生效，以軍撤出後的空拍畫面可見巴勒斯坦人走過廢墟。（圖／路透）

和平曙光

加薩戰爭延燒2年後，終於在2025年10月10日宣告落幕。在美國斡旋下，川普9月公布「20點和平計畫」，為第一階段停火、換囚與釋放人質拉開序幕。第二階段目標包括在加薩設立由技術官僚組成的巴勒斯坦臨時政府，並派遣多國維和部隊進駐，細節談判仍在進行中。不過，雖然當地暴力事件顯著減少，衝突卻未完全停止，哈瑪斯未來動向也不明朗，和平進程仍面臨高度不確定性。

烏俄戰爭邁入第3年，同樣在川普介入下研擬終戰協議。和談過程一波三折，多次陷入僵局，基輔是否被迫割地止戰，成為最大癥結點。不過，美國政府的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）12月7日透露，解決俄烏衝突的努力已進入「最後10公尺」，如今只剩2大議題懸而未決，也就是烏克蘭頓巴斯（Donbas）及歐洲最大札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的未來。

▼福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，地表凹洞清晰可見。（圖／路透）

▲▼伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

美伊交鋒

2025年6月12日，加薩戰爭未歇之際，以色列突然對伊朗多處核設施發動攻擊，理由是德黑蘭即將研發出核武。伊朗矢口否認，並以數百枚飛彈及自殺無人機報復，雙邊展開一系列激烈交火。

6月21日凌晨，美軍發起「午夜重錘行動」，出動B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈（MOP），精準打擊福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）3大伊朗關鍵核設施，並且堅稱「徹底摧毀」目標。

6月23日晚間，在卡達斡旋下，以伊同意停火並結束為期12天的衝突。但一些專家與報告指出，德黑蘭恐怕早已提前轉移濃縮鈾，核能力並未被毀，僅僅倒退數年。不過，由於3大核設施嚴重毀損，難以確切研判美軍行動結果。

教宗新時代

2025年4月21日，也就是復活節假期後的周一，前教宗方濟各（Pope Francis）在領導全球天主教徒12年後，於羅馬安詳辭世，享壽88歲。他身為第一位出身拉丁美洲的教宗，2013年上任後，以親民作風、關懷弱勢和推動教會改革而聞名，包括允許神父為同性戀伴侶祝福，任命首位女性教廷部會首長等。

▲▼梵諦岡教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼方濟各（上）以88歲高齡辭世後，良十四世（下）成為新教宗，領導全球14億天主教徒。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

▲▼ 新任美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／路透）

歷經不到26小時的秘密會議後，來自美國芝加哥、現年69歲的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）於5月9日被推選為新教宗，將以「良十四世」（Leo XIV）之名領導全球逾14億天主教徒，並被預期維持方濟各的改革路線。

川普關稅

美國總統川普4月2日宣布「解放日」，對幾乎所有貿易夥伴祭出高額「對等關稅」，不僅震撼全球金融市場，也揭開各國爭相赴美談判貿易協議的序幕。

▼川普「對等關稅」震撼全球。（圖／路透社）

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

儘管川普宣稱毒品芬太尼（fentanyl）流入、長期貿易逆差足以構成國家緊急狀態，課徵關稅得以讓國家富足並緩解通膨，但他援引《國際緊急經濟權利法》（IEEPA）實施該政策，引發逾越總統職權的質疑，並且面臨法律挑戰。美國最高法院11月5日針對此案展開言詞辯論，預計「加速審理」並在數周或數月內做出裁決。

此外，美中貿易戰格外引人關注。在年初互相課徵接近「貿易禁運」程度的超高額關稅後，雙方5月初步達成協議框架，降低稅率並展開多輪經貿會談。儘管兩國關係10月一度因北京稀土出口管制惡化，但在同月底「川習會」之後又獲得緩解。

緬甸強震

2025年3月28日，緬甸中部城市曼德勒（Mandalay，又稱瓦城）發生規模8.2強震，在境內與鄰近多國造成逾3500人喪生。

▼緬甸第2大城曼德勒災情慘重。（圖／路透）

▲▼緬甸芮氏規模8.2地震，第二大城曼德勒（Mandalay，瓦城）災情。（圖／路透）

此外，1000多公里之外的泰國曼谷也遭波及。一棟興建中的國家審計署大樓瞬間坍塌，釀成95人死亡。後續調查發現，該工程由中國國企「中鐵十局」與泰國大型建商「義大利-泰國發展公司」（Italian-Thai Development）共同承包，部分鋼材不符規定、電梯井牆壁厚度太薄，疑似是悲劇肇因。

洛杉磯野火

2025年1月7日起，南加州遭到連環野火肆虐，一共燒毀約5.7萬英畝（約233平方公里）土地，逾1.8萬棟建物毀損，31人喪生，超過20萬人被迫撤離。

▼今年1月南加州規模最大的「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

最早爆發的帕利塞茲野火（Palisades Fire）1月7日開始延燒，隨後陸續燃起伊頓野火（Eaton Fire）、赫斯特野火（Hurst Fire）、伍德利野火（Woodley Fire）、莉迪亞野火（Lidia Fire），以及威脅好萊塢山（Hollywood Hills）的「日落野火」（Sunset Fire），直至1月31日才完全受控。

儘管野火確切肇因仍待釐清，但各界專家與調查推測，很可能是跨年夜煙火火災「復燃」導致，加上濕度極低、長期乾旱，以及被稱為「魔鬼風」的強烈季節性下坡風「聖塔安那風」（Santa Ana）進一步加劇災情。

 
