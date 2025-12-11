驚險逃亡！諾貝爾和平獎得主「喬裝闖關」抵挪威　美軍F-18疑護駕

▲馬查多一度缺席頒獎典禮，10日晚間公開現身挪威奧斯陸，向支持者揮手致意。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）一度行蹤成謎，缺席10日頒獎典禮，當日稍晚卻突然在挪威公開現身。《華爾街日報》揭露，川普政府似乎涉入其中，而她戴假髮、喬裝打扮，搭乘漁船與飛機成功逃離委內瑞拉時，渡海路線還恰好有2架美軍F-18戰機盤旋。

消息人士透露，8日下午，馬查多在2名協助者的陪同下，從委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）郊區的藏身處出發。在接下來10小時的驚險路程中，3人順利通過10個軍事哨站，每次都成功躲避抓捕，最終在午夜前抵達一座海邊漁村。

休息數小時後，馬查多與2名協助者於9日清晨5時搭乘木製漁船橫渡加勒比海，由於海風強勁、波濤洶湧，航程比預期更加漫長。一行人下午3時抵達荷屬安地列斯群島之一的古拉索島（Curaçao），會見川普政府引薦、專門從事撤離行動的私人承包商，並在當地過夜。

10日太陽升起時，一架由邁阿密公司提供的公務機從古拉索島起飛，在緬因州轉機後飛往挪威。馬查多當晚抵達奧斯陸（Oslo），站上市中心大飯店陽台，向支持者揮手致意。群眾則用西班牙語高呼「勇敢」（valiente），齊唱委內瑞拉國歌。

報導指出，馬查多行蹤獲得嚴格保密，就連頒獎典禮開始時，諾貝爾獎委員會都仍不知她身在何處，最終由其女兒代為領獎。

不過根據飛行追蹤數據，馬查多渡海期間，2架美軍F-18戰機飛入委內瑞拉灣，在古拉索航線附近盤旋約40分鐘，成為美軍9月打擊運毒船以來，最接近委內瑞拉領空的行動。消息人士透露，他們事先與美軍協調了離境路線，確保船隻不會遭到誤擊。

消息人士的說法顯示，川普政府知悉這次行動，但外界尚不清楚其涉入程度。美國海軍與五角大廈拒絕評論，政府官員們則否認了關於軍事接觸描述的準確性。

58歲的馬查多因挺身對抗委內瑞拉獨裁總統馬杜洛（Nicolás Maduro），獲頒諾貝爾和平獎。她去年被禁止競選總統，卻仍成功領導一場成功的競選活動，讓自己支持的候選人烏魯蒂亞（Edmundo González）獲得壓倒性勝利。不料，馬杜洛仍自行宣布當選，並且殘酷鎮壓示威者，她也被迫展開躲藏的生活，烏魯蒂亞則是逃亡海外。

如今，馬查多計畫休息幾天，大約一周後訪問歐洲各國，甚至是美國，爭取對於委內瑞拉的支持。儘管離開家鄉可能導致她被禁止回國，或者面臨起訴及逮捕，馬查多仍誓言返回委內瑞拉。