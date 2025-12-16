才剛掛沒幾日！　明孝陵「帥版」朱元璋畫像展板被刮傷

▲明孝陵景區。（圖／現代快報）

南京明孝陵景區一朱元璋「帥版」畫像近日遭網友指出，才掛上展示區沒幾天，面部多處遭刮花，令人錯愕不已。明孝陵景區也證實，帥版朱元璋畫像遭破壞一事，並表示會加強景區遊客宣導。

據《現代快報》報導，前不久，新版歷史教材更換朱元璋畫像的話題引發熱議，原因是伴隨幾代人成長的「鞋拔子臉」形象已被五官勻稱、面容莊重的正像取代。近日，有網友稱南京明孝陵朱元璋畫像被劃傷，被刮傷的正是網友口中的「帥版」畫像。





該名網友寫道，「太離譜了！朱元璋新畫像才剛剛掛出來沒幾天！就這麼多刮痕了！之前還好好的呢！是誰幹的！給我出來！」

報導指出，受損的是朱元璋「帥版」畫像，它是朱元璋介紹展板的配圖，位於明孝陵景區明樓室內空間，目前已被撤下。同時，明孝陵景區享殿牆上，也掛有一張朱元璋「帥版」畫像，該區域畫像保存完好，無刮傷痕跡。

針對此次展板畫像被刮傷一事，明孝陵景區相關負責人回應，網友影片裡涉及的朱元璋畫像展板，是明孝陵明樓內常設圖片展內容，展覽自2020年開放以來，這塊展板上一直用的是「帥版」朱元璋畫像。

景區強調，目前，現場管理方已全面排除受損展板，並將於近期陸續更換到位，後續將對展覽進行全面升級，加強現場管理，同時做好遊客文明遊覽提醒。