5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU　園區甩鍋…母親怒：孩子倒地不起

▲李太太指出木箱泡在水裡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國南京一名5歲女童近日在松鼠部落森林假日公園遊玩時，突發抽搐、昏倒，經送醫後被確診為「電擊傷」，事件在家長與園方之間引發激烈爭議。家長質疑園內設備漏電且毫無警示，而園方否認相關指控，雙方說法大相徑庭。

據《新浪熱點》報導，李太太帶著5歲女兒在園區內遊玩時，孩子在一處大型木箱旁踩水，突然全身抽搐、倒地不起。李太太上前施救時，自己手臂同樣出現明顯電麻感，隨即撥打120求助。女童送往南京市兒童醫院後，心肌酶飆升至695U/L（遠高於40至230U/L正常值），大腦與心臟多項指標異常，在ICU接受9天治療，出院後仍有神經系統後遺症風險。

▲▼女童突然倒地抽搐。（圖／翻攝自微博）

李太太表示，事發地點屬園區「水利工程」主題區，涉事木箱整個泡在水裡卻沒有任何安全警示，當時其他孩子也曾喊過有觸電感。她強調，園區負責人最初曾提到木箱內裝有一台380V水泵，設備偶有漏電情況，但等孩子出院後，園方態度突然改變，否認漏電，並稱孩子「是自己摔倒的」，甚至反問她「水區那麼多人沒事，為什麼只有你家孩子暈倒？」

李太太要求園方提供設備的資質證明和安全檢測記錄，卻遭到拒絕。她指出，園區不僅沒有道歉或賠償，反而以「損害商譽」為由威脅提告，態度十分惡劣。

▲木箱內裝有一台380V水泵。（圖／翻攝自微博）

園方則搬出區文旅局今年8月31日的檢測報告，聲稱「未發現漏電問題」，但李太太質疑該檢測與事故無直接關聯，且未公開任何原始數據，難以服人。

目前事件仍在進一步調查中，李太太希望園方正視事故、改善安全措施，避免同樣的危險再度發生。