　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU　園區甩鍋…母親怒：孩子倒地不起

▲李太太指出木箱泡在水裡。（圖／翻攝自微博）

▲李太太指出木箱泡在水裡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國南京一名5歲女童近日在松鼠部落森林假日公園遊玩時，突發抽搐、昏倒，經送醫後被確診為「電擊傷」，事件在家長與園方之間引發激烈爭議。家長質疑園內設備漏電且毫無警示，而園方否認相關指控，雙方說法大相徑庭。

據《新浪熱點》報導，李太太帶著5歲女兒在園區內遊玩時，孩子在一處大型木箱旁踩水，突然全身抽搐、倒地不起。李太太上前施救時，自己手臂同樣出現明顯電麻感，隨即撥打120求助。女童送往南京市兒童醫院後，心肌酶飆升至695U/L（遠高於40至230U/L正常值），大腦與心臟多項指標異常，在ICU接受9天治療，出院後仍有神經系統後遺症風險。

▲▼女童突然倒地抽搐。（圖／翻攝自微博）

▲▼女童突然倒地抽搐。（圖／翻攝自微博）

▲▼5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU。（圖／翻攝自微博）

李太太表示，事發地點屬園區「水利工程」主題區，涉事木箱整個泡在水裡卻沒有任何安全警示，當時其他孩子也曾喊過有觸電感。她強調，園區負責人最初曾提到木箱內裝有一台380V水泵，設備偶有漏電情況，但等孩子出院後，園方態度突然改變，否認漏電，並稱孩子「是自己摔倒的」，甚至反問她「水區那麼多人沒事，為什麼只有你家孩子暈倒？」

李太太要求園方提供設備的資質證明和安全檢測記錄，卻遭到拒絕。她指出，園區不僅沒有道歉或賠償，反而以「損害商譽」為由威脅提告，態度十分惡劣。

▲▼5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU。（圖／翻攝自微博）

▲木箱內裝有一台380V水泵。（圖／翻攝自微博）

園方則搬出區文旅局今年8月31日的檢測報告，聲稱「未發現漏電問題」，但李太太質疑該檢測與事故無直接關聯，且未公開任何原始數據，難以服人。

目前事件仍在進一步調查中，李太太希望園方正視事故、改善安全措施，避免同樣的危險再度發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北退休校長登玉山失聯　擴大搜尋中
《信號》資深男星癌逝！　抗癌3年不敵病魔
小鬼42歲冥誕！峮峮曬1照疑洩思念
熊害京都也淪陷！　「4國語言」立牌警告觀光客
台男阿布達比獲釋　「6天食宿、返台機票」妻要外交部買單
學生問「會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU　園區甩鍋…母親怒：孩子倒地不起

強冷空氣來襲！狂風暴雪局地驟降20℃　 內蒙古氣溫劇烈震蕩

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU　園區甩鍋…母親怒：孩子倒地不起

強冷空氣來襲！狂風暴雪局地驟降20℃　 內蒙古氣溫劇烈震蕩

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

2025 Lyst Q3熱門單品TOP10！泰勒絲求婚洋裝成爆款　樂福鞋稱霸秋冬主場

童年也遇火災「油氣不斷爆炸」！　女星樂瞳痛心：全家人宛如逃難

航空公司砸錢拍短劇！電商、飲料廣告來了…平台揭殘酷：觀眾只給1秒

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

台南北區長興生態寵物公園29日啟用　免費狂犬病疫苗+七合一限量搶

恐怖畫面曝！苗栗自小客鬼飄撞斷燈桿　路人夫妻被推落大排

Tpark 72,600坪宜居複合城

大陸熱門新聞

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

宏福苑惡火　「最靈車公廟」新年下簽預警

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

宏福苑大火128死！公務員選舉宴「敏感菜色」遭罵

沒用直升機灌救宏福苑惡火　消防處長：會加劇火勢

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

宏福苑慘劇已128死！廉政公署拘捕8人

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產 射程可達1300公里

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

高市稱無認定台灣地位　中方嗆：不思悔改

更多熱門

相關新聞

單親媽摔幼女再重踹奪命　二審仍判9年

單親媽摔幼女再重踹奪命　二審仍判9年

桃園市廖姓單親媽媽，2023年12月間因女兒不依其指令收玩具，廖女暴怒，竟3度將女兒舉高到腰、胸高度後，往前拋摔，害女兒頭部重摔落地；之後更出重腳踹女兒胸部，女兒因此嘔吐昏迷，送醫急救，住院18天後不治。一審國民法官將她判刑9年，案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，維持9年刑度。可上訴。

德麥當勞喝到清潔劑　2歲女童痛苦尖叫

德麥當勞喝到清潔劑　2歲女童痛苦尖叫

60歲婦剖腹產下健康男嬰！

60歲婦剖腹產下健康男嬰！

心疼！西安8歲女童喪母靠流浪撿食 聽到可以上學激動蹦跳

心疼！西安8歲女童喪母靠流浪撿食 聽到可以上學激動蹦跳

陸學生運動會「跑200m突過世」

陸學生運動會「跑200m突過世」

關鍵字：

南京遊樂場觸電女童

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面