「奶皮糖葫蘆」一夜爆紅！　陸顧客喊：排3hr只為吃上一串

▲南京奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南京一糖葫蘆攤販近日一夜間爆紅，僅因推出的「奶皮子糖葫蘆」（奶皮子臺灣稱奶皮、鮮奶皮，以下稱奶皮），被眾人大讚帶有濃濃奶香，瞬間讓攤位大排長龍。一名顧客表示，為了買給孫子吃還帶板凳來排隊，至少要排三個小時才能買到。

綜合陸媒報導，「奶皮糖葫蘆」的價格大約為15元至35元不等（人民幣，下同，約台幣64元至150元），加了米香、麻糬等高階款的大約要40元起（約台幣171元）。不過「奶皮糖葫蘆」非南京首創，起源地之一為哈爾濱，當地排隊長達2小時，更有不少外地網友求跨省代購郵寄。

▲▼多家糖葫蘆攤販皆推出同款。（圖／翻攝自小紅書）

奶皮為內蒙古傳統食品（查干伊德），需8至10斤鮮奶才能熬製出1斤，口感醇厚如「固體奶油」。不少攤販還會在水果中間夾入乳酪，增添奶香，有顧客稱讚，「脆糖衣+綿密奶皮+果酸」的三重口感驚艷，「奶香噗地漫嘴，酸溜勁兒被裹得軟fufu」。

除了口味口感上讓不少人驚豔，「奶皮糖葫蘆」奶白色奶皮裹金黃糖衣，搭配鮮果色彩，拍起照來十分「上相」，也成為年輕人打卡的「社交貨幣」。

▲年輕人買到後馬上拍照上傳社群。（圖／翻攝自小紅書，上同）

不過也有不少人表示，「太甜了，整個喉嚨都是甜味」、「排隊三小時不值得」、「熱度曇花一現，瀋陽同款曾無人排隊」、「嚐鮮即可，不會回購」、「太貴了不值得，看不懂這波熱潮」。

然而，在熱潮之下也存在著一些爭議。一些跟風的攤主為了節省成本，奶皮給得較薄，導致12元一串的性價比受到質疑。甚至有原創攤主因為排隊混亂而暫停出攤；還有南京出現「200元代排費」服務，杭州黃牛加價倒賣；奶皮供不應求等亂象。