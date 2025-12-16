四小黨成立「台灣前進陣線」　協調選區提名拚2026最大化

▲本土四黨成立「台灣前進陣線」。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今日（16日）召開「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」記者會，以彩色版飛魚為logo，共同簽署行動綱領與承諾書，行動綱領並以台灣主體、公平正義、永續環境、清廉政治以及地方民主為主要訴求，並共同承諾，在2026年地方選舉，選區不衝突，集中力量最大化。

根據台灣前進行動綱領，組成成員與決策機制：第一、各政黨各派兩名代表，經各政黨代表共識納入的無黨籍代表不超過三名，組成「合作協調會議」，負責提名及之後所有協調與衝突處理。第二、合作協調會議應有各政黨代表至少一名、超過二分之一代表出席始得成會，其決策不得違反本行動綱領之宗旨，並應在互信、尊重與善意原則下，以共識決方式處理為原則。

第三、各政黨保有自主政治行動權，惟涉及本陣線共同立場之重大議題與公開發言，須事前協調。本行動綱領若有未竟之處，得透過合作協調會議修正。四、候選人1.各政黨推薦候選人，以現任優先，無現任者應透過協調或初選機制，避免選區重疊。2.無黨籍候選人經「合作協調會議」同意後得納入。 3.所有候選人須簽署《台灣前進陣線候選人承諾書》，遵守本綱領共同原則與行動準則。

台灣基進黨主席王興煥指出，自去年四月起，本土在野政黨展開自主合作，共同參與青鳥、大罷免行動，並在主權、人權、社會民生與青年未來等關鍵議題上並肩行動，集結對抗藍白亂政、監督政府施政，面對九成民意拒絕中國統治，透過本土在野的大團結，打造真正可被信賴的第三勢力，淘汰以第三勢力之名行投機之實的民眾黨；也要成為新的反對黨選擇，取代以反對之名破壞民主的國民黨。

王興煥說明，台灣前進的成員共同承諾，在2026年地方選舉，選區不衝突，集中力量最大化，同時堅持與中國的敵我邊界，不與親中勢力曖昧勾結，爭取台灣民族命運自決，打造落實主權、權力分立與人權保障的台灣新共和。

時代力量黨主席王婉諭指出，台灣當前的問題不在朝小野大或分立政府，而在政黨體系失衡。一年半來，行政與立法、執政與在野嚴重對立，憲政運作形同對撞，台灣民主秩序陷入修憲以來最嚴峻的危機。2024年大選後，台灣民眾黨未能成為制衡藍綠的第三勢力，反而加劇對抗，立法院只剩綠營執政與藍白反綠對立，真正的第三勢力付之闕如。台灣需要的不是形式上的第三黨，而是具理念、理性與清廉的第三勢力。

王婉諭表示，對外團結台灣、抵禦中國威脅，對內在中央與地方落實嚴格監督制衡，避免任何一方專斷。基於此，四個本土政黨以「台灣前進陣線」為平台，結合無黨籍夥伴，提出可執行的行動綱領與候選人承諾，目的是打造負責、可預測與信任的第三勢力，陣線將從2026地方選舉開始，以地方政治為突破口，為人民提供不必含淚投票的選擇，健全政黨體系，帶領台灣向上發展。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則強調，成立於1996年的台灣綠黨是台灣歷史最悠久的第三勢力，近三十年來始終立場堅定、底線清楚，並於2001年以台灣為名，與各國綠黨共同成立全球綠黨，遵循《全球綠人憲章》與六大核心價值。同時，綠黨一向願與理念相近的夥伴合作，無論國際上德國綠黨的紅綠聯盟，或國內與社民黨、樹黨的合作，皆為突破政治僵局，推動進步，台灣前進陣線是四黨與無黨籍夥伴經一年半磨合，並共同承諾縮減貧富差距、推動勞動與居住正義、性別平權、環境保護與能源轉型。

小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵表示，近年台灣政治最大的問題，不是沒有聲音，而是聲音愈來愈多，責任卻愈來愈少。政治愈來愈依賴情緒動員與表態表演，卻缺乏清楚的規範與追責機制，讓許多民眾感到政治離生活愈來愈遠。林詩涵指出，台灣前進陣線之所以提出行動綱領並要求候選人簽署承諾書，正是為了先把界線講清楚，讓權力被規範、讓合作能被檢驗。台灣前進陣線要做的，是讓政治少一點對立消耗，多一點清楚規則與實際行動，為台灣留下政治仍然值得相信的可能。

現任新北市汐止區湖興里里長郭書成是第一位加入台灣前進陣線的無黨籍公職，他強調身為無黨籍民意代表，更需要志同道合的夥伴同行，才能放大公共影響力，並呼籲台灣必須以國家利益為最高原則，凝聚內部團結，讓更多如繁星般的力量在各地扎根，彼此分進合擊、相互支援。政治的末梢正是守護民主的第一線，從基層村里長、在地協會到更多公民力量的集結，目的都是培養理性、中道且負責任的力量，團結台灣，穩健回應外部挑戰。