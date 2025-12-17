2孩目睹母親中彈亡！　澳洲少女不顧傷勢「肉身護童」

▲哈雅不顧傷勢保護2名幼童，目前仍在醫院接受治療。（圖／翻攝Instagram）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻造成16人喪命，一名14歲少女已經受傷，卻沒有立即逃離現場，反而用身體保護2名剛剛失去母親的幼童，被媒體譽為「真正的英雄」。

《每日郵報》報導，2名槍手發動攻擊後，現場立刻陷入一片混亂，少女哈雅（Haya）遭到流彈波及受傷，但她發現旁邊一名母親已經中彈倒地身亡，留下2名年幼孩子，於是立即趴在2個孩子身上，用自己的身體為其阻擋子彈。

幸運的是，3人稍後順利獲救。哈雅目前仍在醫院接受治療，情況穩定，2名孩童也平安無事。

消息傳出後，澳洲網友紛紛在社群媒體上留言盛讚，「如此純潔的心靈，在自己重傷後，還想著保護別人，應該要頒獎給這個了不起的女孩」、「祝妳早日康復……妳是我們特別的天使之一。」

14日傍晚6時45分，24歲槍手納維德（Naveed Akram）與其50歲父親薩吉德（Sajid Akram），朝著邦迪海灘北端的猶太光明節（Hanukkah）聚會開火，釀成澳洲近30年來最嚴重的槍擊事件。

其中，薩吉德在現場被警方擊斃，納維德中彈受傷但已清醒，仍在警方監控下接受治療。初步調查顯示，他們的犯案動機與伊斯蘭國極端思想有關。

