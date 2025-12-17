澳洲恐攻被擊斃槍手來自印度　家屬也傻眼：不清楚他為何變激進

▲澳洲恐攻主嫌1死1傷，其中一名原籍在印度南部城市海德拉巴。（圖／翻攝自x）

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻造成16人死亡，事後查出恐攻主嫌薩吉德（Sajid Akram）原籍在印度南部城市海德拉巴（Hyderabad）。薩吉德在印度的家人表示，由於雙方疏於聯繫，他們並不清楚薩吉德變激進的原因。

邦迪海灘槍擊案是澳洲近30年最嚴重的槍擊案，也被視為是針對猶太族群的恐怖攻擊，50歲主嫌薩吉德被警方當場擊斃，另一名槍手、薩吉德的24歲兒子納維德（Naveed Akram）則中彈重傷，目前仍在醫院接受治療。

澳洲警方調查後發現，薩吉德原籍在印度南部城市海德拉巴。薩吉德在印度的家屬透露，由於疏於聯繫，他們並不清楚薩吉德變得如此激進、極端的原因。

印度泰倫加納邦（Telangana）警方也在一篇聲明中表示，薩吉德極端化過程與印度或泰倫加納邦無關。聲明中還透露，薩吉德1998年移居澳洲，離開印度前沒有任何不良紀錄，後來曾6次因家庭因素返回印度。

澳洲警方還發現，薩吉德與納維德11月時曾一起飛往菲律賓，外傳2人是到菲律賓接受軍事訓練，不過當局尚未找到2人在菲律賓接受過訓練或跟恐怖組織接觸的證據，目前仍在調查兩人此行目的。