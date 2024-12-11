朱曦廈門逝世今火化　家屬明攜靈返台

▲兩岸企業家峰會年會已於廈門閉幕。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

工商協進會秘書長朱曦日前赴廈門參加兩岸企業家峰會年會，卻因身體不適而辭世。朱曦家屬已經抵達廈門處理後事，朱曦今（11）日進行火化之後，家屬將於明日下午攜靈返台。

兩岸企業家峰會今日早晨主動發布新聞稿表示，驚聞工商協進會秘書長，也是兩岸企業家峰會台灣方面副秘書長朱曦，於9日參加「2024兩岸企業家峰會年會」期間在廈門過世。

峰會表示，朱曦熱心兩岸經貿合作，對兩岸經貿及產業融合發展作了大量工作與貢獻。峰會台灣方面的理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘及大陸方面的理事長郭金龍、副理事長張平、秘書長林軍都十分不捨，並在12月10日峰會結束後同往訪視朱曦夫人樓美明女士及三弟朱昀，表達哀悼之意，並向家屬致上最誠摯關懷之意，也對福建省及廈門市全力配合協助處理朱曦身後事宜表達感謝。

新聞稿指出，福建省台辦副主任鍾志剛、廈門市台辦主任劉金柱、副主任林奕田也都全力配合提供協助，特此申謝。

峰會還提到，現家屬已安排在12月11日下午二時在廈門舉行簡單宗教儀式後，隨即火化。峰會大陸方面及台灣方面副秘書長王憲及魏可銘，福建省及廈門市領導均將代表出席儀式。朱曦家屬將於12月12日下午攜靈返台。

據指出，朱曦擔任陸委會港澳處長期間與大陸國台辦商談中華旅行社改名為駐香港台北經濟文化辦事處的對口就是大陸峰會現在的副秘書長王憲。當時王憲是國台辦港澳局長。