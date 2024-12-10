兩岸企業家峰會閉幕　200台商專程赴會

▲兩岸企業家峰會年會今日於廈門閉幕。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／廈門報導

2024兩岸企業家峰會年會今（10）日於廈門閉幕，本次會議共計有來自兩岸的企業家近800人參加，其中由台灣專程參加與會的近200人。主辦方指出，這足證兩岸企業家對於大陸未來發展仍存信心。

兩岸企業家峰會今年邁入第十一個年度，主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄在會中對於全球政經環境惡化，影響兩岸經貿正常往來及產業鏈分工表達憂心，認為兩岸產業應該採取新的合作思維因應。

劉兆玄還認為，兩岸應該針對重要的新興策略性高科技產業和未來產業共建高價值、創新性的新生態圈，優化升級現有產業鏈。

此外，大會安排兩岸四位專家學者進行演講。新竹清華大學教授黃朝熙及大陸國務院發展研究中心對外經濟研究部部長羅雨澤認為，在生產供應鏈去風險化的推波助瀾下，供應鏈區域化與在地化的發展趨勢益發明顯，大陸的超大規模+中高速發展+新發展理念己成外資機遇的藍海。兩岸必須在供應鏈上推進融合發展，進行補鏈、強鏈。

中信金控首席經濟學家、台灣大學經濟系名譽教授林建甫則分析全球化面臨的挑戰，以及從產業及金融趨勢層面來分析低利率等金融風險，但認為人工智慧（AI）也開啟新金融，帶來產業新機會。

在會議期間，峰會的八個產業合作推動小組各自舉辦專題論壇，針對各項重要的產業議題進行深度會談及交流，以釐訂未來推動兩岸產業合作的新方向和新做法。

峰會期間也分別進行了3項授牌，包括「兩岸新型顯示器件創新融合發展示範園區（籌）」、「兩岸智慧製造融合發展示範區」及「鄉創會客」。

會後，劉兆玄將率團前往寧德參訪寧德時代，就峰會未來與寧德時代就兩岸源合作進行探討。然後再前往福州、泉州參訪，並將於12月15日返台。