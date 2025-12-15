桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚「好美」：讓國門印象再升級

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，曾任交通部長的外交部長林佳龍今（15日）發文回顧第三航廈建設推動歷程，並大讚「桃機三航廈真的好美」。林佳龍表示，桃園機場是他在交通部長與外交部長2個職務間的交集點，過去的任務是建設好「國門」，現在則是從桃園出發走向全世界，他並欣喜道，看著北登機廊廳獲得國人肯定，也更期待桃機第三航廈在2027年全面啟用。

「桃園機場是我在交通部長與外交部長兩職務之間的交集點」，林佳龍表示，過去在交通部，他的任務是建設好「國門」桃園機場，歡迎全世界的旅客走進台灣；現在來到外交部，他則是從桃園機場出發，要帶著台灣自信地走向全世界。擔任外交部長後，進出桃園機場的次數就更加頻繁，也看見第三航廈主體建物逐漸成形，最近桃園機場第三航廈北登機廊廳開始試營運，挑高的候機室、人性的充電座椅、大面積的玻璃帷幕，都讓台灣的國門印象再度升級。

林佳龍回憶，當初接任交通部長時，桃園機場第一、第二航廈已經過度負荷，台灣亟需第三航廈的建設維持航空樞紐的地位。基於國人託付，當時他與交通部航政司、桃園機場公司的同仁一起重新檢視設計，在保留國門意象的亮點之下，刪減過度繁複且不適合台灣氣候的設計，降低工程難度。同時因應當時原物料價格調漲，交通部也以務實算標的態度，在行政院的支持下，提升預算規模，努力將第三航廈的工程重回正軌。

林佳龍指出，第三航廈的主體工程在2021年3月順利發包，當時已預見未來台灣缺工挑戰將日益嚴峻，因此也放寬雇用外籍移工的限制，確保工程可以順利穩步推進。看著北登機廊廳能獲得國人的肯定，他的內心十分的歡喜，「就像是看著孩子，正在慢慢長成當初心中期待的模樣」，也讓各界更期待在2027年迎接第三航廈全面落成啟用。

林佳龍表示，第三航廈一年可服務4,500萬人次，超越第一、第二航廈的總和，這項工程巨大且繁複，但他相信交通部、桃園機場聚集台灣最優秀的工程團隊，一定可以應對各種挑戰。林佳龍並期待，在不久的將來，他也能成為從北登機廊廳出入境的幸運旅客，親身體驗它的舒適與貼心，「在這裡好好充飽電，再以桃園機場為起點飛向世界」。