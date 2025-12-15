　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚「好美」：讓國門印象再升級

▲▼桃園機場第三航廈北廊廳試營運，外交部長林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，曾任交通部長的外交部長林佳龍今（15日）發文回顧第三航廈建設推動歷程，並大讚「桃機三航廈真的好美」。林佳龍表示，桃園機場是他在交通部長與外交部長2個職務間的交集點，過去的任務是建設好「國門」，現在則是從桃園出發走向全世界，他並欣喜道，看著北登機廊廳獲得國人肯定，也更期待桃機第三航廈在2027年全面啟用。

「桃園機場是我在交通部長與外交部長兩職務之間的交集點」，林佳龍表示，過去在交通部，他的任務是建設好「國門」桃園機場，歡迎全世界的旅客走進台灣；現在來到外交部，他則是從桃園機場出發，要帶著台灣自信地走向全世界。擔任外交部長後，進出桃園機場的次數就更加頻繁，也看見第三航廈主體建物逐漸成形，最近桃園機場第三航廈北登機廊廳開始試營運，挑高的候機室、人性的充電座椅、大面積的玻璃帷幕，都讓台灣的國門印象再度升級。

林佳龍回憶，當初接任交通部長時，桃園機場第一、第二航廈已經過度負荷，台灣亟需第三航廈的建設維持航空樞紐的地位。基於國人託付，當時他與交通部航政司、桃園機場公司的同仁一起重新檢視設計，在保留國門意象的亮點之下，刪減過度繁複且不適合台灣氣候的設計，降低工程難度。同時因應當時原物料價格調漲，交通部也以務實算標的態度，在行政院的支持下，提升預算規模，努力將第三航廈的工程重回正軌。

林佳龍指出，第三航廈的主體工程在2021年3月順利發包，當時已預見未來台灣缺工挑戰將日益嚴峻，因此也放寬雇用外籍移工的限制，確保工程可以順利穩步推進。看著北登機廊廳能獲得國人的肯定，他的內心十分的歡喜，「就像是看著孩子，正在慢慢長成當初心中期待的模樣」，也讓各界更期待在2027年迎接第三航廈全面落成啟用。

林佳龍表示，第三航廈一年可服務4,500萬人次，超越第一、第二航廈的總和，這項工程巨大且繁複，但他相信交通部、桃園機場聚集台灣最優秀的工程團隊，一定可以應對各種挑戰。林佳龍並期待，在不久的將來，他也能成為從北登機廊廳出入境的幸運旅客，親身體驗它的舒適與貼心，「在這裡好好充飽電，再以桃園機場為起點飛向世界」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法
LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明
護理師慘死！　無照騎士竟稱：正要去考駕照
快訊／重申台海立場！　高市早苗：盼對話和平解決
柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止
快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐
郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒
《RM》一次送走2人！韓網反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

喊話府院誠實面對不副署「憲政衝擊」　時力：審慎為之

批賴卓踐踏台灣民主　民眾黨團：即便蔣中正也不敢用不副署

LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明

轟不副署無法無天！　趙少康：不高興就擺爛跟極權國家有什麼兩樣

共機今年擾台3570架次創新高　國安局：19國公開強調台海穩定

國安局罕見公布美日菲反艦導彈部署圖！　整條島鏈都在射程範圍

稱賴卓「不副署」發動大賭局　周玉蔻：卓榮泰已做好離開權位準備

海科館前館長涉霸凌、違法進用姻親遭彈劾　移送懲戒法院審理

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚「好美」：讓國門印象再升級

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

喊話府院誠實面對不副署「憲政衝擊」　時力：審慎為之

批賴卓踐踏台灣民主　民眾黨團：即便蔣中正也不敢用不副署

LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明

轟不副署無法無天！　趙少康：不高興就擺爛跟極權國家有什麼兩樣

共機今年擾台3570架次創新高　國安局：19國公開強調台海穩定

國安局罕見公布美日菲反艦導彈部署圖！　整條島鏈都在射程範圍

稱賴卓「不副署」發動大賭局　周玉蔻：卓榮泰已做好離開權位準備

海科館前館長涉霸凌、違法進用姻親遭彈劾　移送懲戒法院審理

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚「好美」：讓國門印象再升級

5大平價好入手聖誕送禮提案！Jo Malone小香水、無印良品保暖小物好實用

民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

台南公園國小推動三好品德有成　榮獲教育部品德教育特色學校肯定

好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

政院傾向不副署　經長「還不曉得怎麼決定」

【捕獲野生陳勢安】夜市KTV《天后》唱到一半...原唱陳勢安驚喜現身！

政治熱門新聞

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼開轟

爭選縣長　彰化縣議長謝典霖最新回應

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

「台南軍火幫」被點名　41天搶標2億惹議

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰發聲

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

黃國昌曝藍白合最新進展

怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓它履約？

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

更多熱門

相關新聞

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

外交部提醒，古巴政府已宣布將於今年7月起全面實施電子簽證入境制度，並同步停止現行觀光卡使用。由於古巴對我國旅客入境態度不友善，過去曾發生多起拒絕持我國護照者入境的案例，外交部建議國人暫時避免前往古巴從事商務或旅遊活動。對此，我方也祭出商業手段回擊，今年前11個月進口的古巴龍蝦數量，與去年相比大減超過7成。

林佳龍再挺林岱樺「依法依規都有參政權」　扁讚溫暖

林佳龍再挺林岱樺「依法依規都有參政權」　扁讚溫暖

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

搭機行李「托運貼紙該撕掉？」　桃機曝最慘下場

搭機行李「托運貼紙該撕掉？」　桃機曝最慘下場

關鍵字：

外交部桃園機場林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面