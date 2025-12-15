　
政治

嗆藍白是「政治流氓」　林楚茵挺政院不副署：不爽就提倒閣

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」，引發藍白跳腳。對此，民進黨立委林楚茵今（15日）指出，藍白版《財劃法》違反舉債上限，豪不在乎國家財政與事權分配，藍白毀憲亂政無下限，行政院已經無路可走，唯有「不副署」，藍白如果不爽，行政立法本應互相制衡。藍白佔國會半數，要倒閣3分之1連署即可；這不是卓榮泰肯不肯的問題，是國民黨、民眾黨敢不敢提的問題。

林楚茵今（15日）表示，藍白惡修版《財劃法》真的非常可怕，違反舉債上限，毫不在乎國家財政，也不考量事權分配，就強逼國家「每年」舉債 「5638 億」給地方，她支持行政院不副署。

林楚茵指出，用比例來分析，國防特別預算1.25兆是分8年編列，平均一年不到2千億；但藍白聯手硬闖違憲《財劃法》，「一年」就要搶走半兆，這不光是違反公債法，更是掏空國庫透支子孫未來。當天災來臨時，救命錢哪裡來？藍白負得起這個責任嗎？

林楚茵強調，藍白毀憲亂政無下限，行政院已經無路可走，唯有「不副署」。藍白先無視憲法「立法權不得增加預算」的紅線硬闖財劃法、年改等，再惡意封殺「憲法法庭」。

林楚茵批評，更離譜的是，身為最高民意機關首長的立法院長韓國瑜拒絕院際協調，行政院溝通與救濟的路，全被藍白堵死，面對這台國會失速列車，行政院本來就可以採取憲法賦予的自衛手段，畢竟本屆國會史上最亂。

林楚茵溫馨提醒，藍白如果不爽，行政立法本應互相制衡。藍白佔國會半數，要倒閣3分之1連署即可；這不是卓榮泰肯不肯的問題，是國民黨、民眾黨敢不敢提的問題！

林楚茵質疑，既然國民黨號稱有60%民意，為什麼不敢面對最新民意？說穿了，藍白就是政治流氓，只敢在國會霸凌、癱瘓行政院，卻不敢解散國會面對選民。她支持行政院「不副署」，把最終決定權交回「人民」，絕不讓違憲法案綁架台灣。

12/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」，引發議論。對此，前國民黨立委陳學聖14日表示，賴卓體制敢不副署、不執行，簡單說，就是吃定在野黨不敢倒閣，因為若倒閣、國會解散重選，意味這屆立院太苦命，三年選三次，成本太高了，賴卓只要吃定在野黨心理障礙，看來就可無往不利，這時的在野黨，有想好該怎麽辦？

關鍵字：

林楚茵財劃法不副署倒閣

