生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機T3北登機廊廳試營運！12月新制懶人包　LINE收回訊息限1小時

▲▼區間快車,區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,EMU800型電聯車,通勤列車,台鐵捷運化。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵下個月將改點。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今天是12月第1天，有多項新制上路，包括桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，將可增加桃機一年580萬人次服務能量，「TPASS 2.0+中長途國道客運」常客優惠，最多可享30%的回饋。另外，LINE「收回訊息」將只限在「1小時內」，預計12月後逐步上路。《ETtoday新聞雲》整理懶人包，供讀者參考。

》桃機第三航廈北登機廊廳試營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳明天12月1日將試營運，將有助於提升航班運作彈性，交通部次長林國顯表示，北登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。

根據規劃，第三航廈北登機廊廳從第二航廈D10候機室繼續延伸，將新增編號D11到D18共8個登機門。北廊廳的出發層在3樓、抵達層在4樓，出發從第二航廈D10登機門銜接D11，設有清晰指標引導旅客；而抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，在錯落有致的燈具光影引導下，可回到第二航廈辦理入境。【更多詳情】


》台鐵111列車改點

為提升運能和服務品質，台鐵公司宣布，12月23日起將大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

改點重點包括優化列車編組運用，彰化-花蓮間278次(12月24日起)及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。此外，增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次(191次及196次)。【更多詳情】


》TPASS 2.0＋國道客運優惠

交通部12月1日起推出「TPASS 2.0+中長途國道客運」常客優惠，搭乘91條中長途國道客運路線包括西部70公里以上及東部國道客運路線，每月搭乘2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則依既有回饋條件計算回饋金額，回饋金額將於次月25日回饋至乘客的電子票證或電子支付帳戶。【更多詳情】


》台製罕藥「每劑1億元」納健保

衛福部公告3款藥品給付規定12月生效，分別是轉移性胰腺癌成人病人第一線治療藥物、停經後轉移性乳癌病人藥物、罕見疾病芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症罕病新藥。

其中最受關注的就是AADC缺乏症藥物，因為一劑要價高達一億元，創下健保給付藥物單價最高紀錄，而且是台灣研發，象徵台灣具有研發基因治療實力。【更多詳情】

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部公告3款藥品給付12月生效。（示意圖／記者洪巧藍攝）


》強風特報鄉鎮燈號正式上線

中央氣象署自今年3月試辦的「陸上強風特報鄉鎮燈號」，12月1日起正式上線，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號預警強風，並以黃、橙、紅三色燈號區分。

黃燈代表「注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風」，橙燈代表「警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範」、紅燈則代表「危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風」。【更多詳情】
 

》瘋狗浪AI預測系統年底全台上線

為提升國人海域遊憩安全，中央氣象署與成功大學合作開發「AI海岸異常波浪預報系統」，以岸邊光學攝影機蒐集影像，結合AI預測技術，推算未來24小時發生機率，今年6月已於東北角及北海岸風景區應用，預計年底完成全台建置。【更多詳情】
 

》無人機進口需事先核准

經濟部國際貿易署公告，自12月1日起，包含「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」在內的14項無人機產品，將增列輸入規定代號「617」，並納入「海關協助查核輸入貨品表」，未來進口無人機須先取得交通部民用航空局或國防部的同意文件，方可放行。【更多詳情】

》販賣無人機須登錄

遙控無人機產品登錄與資訊標示新規今天上路。交通部民用航空局指出，販售無人機應依新制辦理登錄與標示義務，若未先完成登錄就上架販售，業者將面臨1萬元至150萬元罰鍰。

民航局說明，今天起新機型公開販售前，無人機業者應辦理型式檢驗，並依新制辦理登錄與標示義務。依規定，製造商在登錄時必須於民航局無人機管理資訊系統填列廠牌型號、製造者資料、最大起飛重量、資安檢測合格報告、NCC射頻審驗證明，以及商品檢驗或型式檢驗證明文件等，並將資訊清楚標示在產品與包裝上。【更多詳情】

》冠配偶姓及終止收養撤銷登記可線上申辦

內政部表示，12月1日起再擴大戶政線上服務範圍，「冠配偶姓登記」及「被收養者欲辦理終止收養撤銷登記」可線上申辦，民眾可用自然人憑證或行動自然人憑證上網辦理。

內政部指出，民國107年起已陸續開放新生兒與父、母設籍同戶的出生登記等25項線上申辦服務，今天起再新增2項線上申辦服務，民眾可上網申請「冠配偶姓登記」或「經法院調解、和解成立或裁判確定之終止收養撤銷登記」業務。

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲現代許多人都使用電子支付。（示意圖／達志影像）


》LINE Pay Money上線

LINE Pay與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，LINE Pay宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，用戶可於當日下午3時起，申請開通電子支付帳戶，只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能。【更多詳情】


》「LINE收回訊息」只剩1小時

LINE「收回訊息」功能是許多用戶的救命神器，不過官方透露，訊息發送後可在24小時內收回，經過更改後，只能在「1小時內」就須收回，預計12月後逐步上路。【更多詳情】

統一超ibon邁入3.0時代，未來手機可繳停車費、買票。（圖／記者李孟璇攝）

▲超商也可以繳罰單。（示意圖／資料照）


》台中指定交通罰單可在超商繳納

台中市行人、慢車違規及道路障礙等交通違規罰單，原本只能前往各警察分局或郵局臨櫃繳納。台中市警察局宣布，12月1日起民眾可前往全國4大超商，透過多媒體事務機列印繳費單，並直接在櫃檯繳款。


》西螺大橋封閉維修一年

彰化縣政府公告，西螺大橋將今天起全橋封閉整修，提醒民眾配合交通管制與改道。

西螺大橋已有70多年歷史，串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，成為人流、物流與產業發展的交通命脈，也是每年大甲媽遶境的必經之路，不過大橋橋梁構件已慢慢出現漆面老化、色差不均、鋼構鏽蝕、橋墩裂縫、混凝土剝落及排水系統阻塞等問題，預計封閉整修一年多，至116年1月4日完工。
 

》玉山觀高山屋要收費

內政部國家公園署玉山國家公園管理處耗時2年興建觀高山屋，今年4月試營運開放使用，考量營運管理與維護成本，12月1日起收費，每人每宿平日新台幣800元、假日1200元。玉管處說明，試營運期間同時開放28人申請住宿，將於12月起放寬為全數42人。【更多詳情】

