立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

▲立法院三讀通過制定「全民健康保險資料管理條例」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院會今（2日）三讀通過制定《全民健康保險資料管理條例》，明定健保資料利用管理機制，並賦予民眾得請求退出健保資料利用。由於健保資料具機敏性，規定若有人未經主管機關或保險人核准，擅自就健保資料為特定目的外利用，最高可1000萬元罰鍰，並自處分送達日起1年內不准申請，已取得的健保資料也應予銷毀。

政府單位、醫院或學術機構會將健保資料用於研究，但憲法法庭2022年憲判字第13號判決指出，《個資法》規定健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判定違憲，自判決宣示日起3年內修正全民健康保險法或其他相關法律，或制定專法明定之。今年5月，行政院會拍板「全民健康保險資料管理條例」草案，立法院衛生環境委員會6月26日完成初審，朝野黨團於11月13日完成協商，並於今立法院會三讀通過。

三讀條文明定，申請特定目的外利用健保資料，應以提升醫療品質與可近性，改善健康不平等，增進公共衛生、社會福利與公共利益，促進學術研究發展目的為限，但申請者不得為商業營利使用，且以政府機關、行政法人，或者在中華民國境內設立的醫療機構、學術研究機構、大學，還有受政府機關委託的大學、法人及機構為限。

三讀條文也指出，如果未經主管機關或保險人核准，擅自就健保資料為特定目的外利用，主管機關或保險人處新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰，並自處分送達日起1年內不准申請，已取得的健保資料也應予銷毀。

由於健保資料具機敏性，三讀條文規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害健保資料庫設備機房，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金；若意圖危害國家安全或社會安定而犯前罪，則將處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，從利用職務上機會犯罪，加重其刑2分之1，未遂犯亦罰。

針對民眾退出權規範，三讀條文指出，衛福部、健保署公開持有健保資料，當事人得就其健保資料全部或一部分，請求停止他人為特定目的外之利用。

三讀條文也寫明，新法施行起30天內，衛福部、健保署應該停止受理政府、醫院及學術機關使用健保資料，民眾可於30天內請求退出健保資料利用，如果於期間內未退出，視為同意其健保資料為特定目的外利用，但後續民眾仍然可以請求退出。

不過新法仍賦予退出權的例外條款，包含主管機關或保險人有提供義務，或是免除人民生命、身體、財產上急迫危險等情況，但僅限於政府機關申請利用，且須具體敘明使用目的與必要性、期限及資料運用情形。