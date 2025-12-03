健保不是單純保險！　連賢明支持漲價：救社會底層

▲連賢明表示，他願意支持健保調漲，多繳費用可以保障社會共益。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

中經院院長連賢明今日在臉書發文指出，近期網路上關於健保是否應給付昂貴罕見疾病藥物的討論非常熱烈，各方爭論不休。他表示，健保既非單純保險，也非單純福利，而是「帶有福利的醫療保險」或「帶有保險的社會福利」，無論哪種說法，都反映出台灣健保兼顧社會保障與財務自我平衡的特性。

連賢明指出，世界各國醫療產業即便最像市場的美國，也都是高度管制與補貼。若由民營保險公司承擔罕見疾病藥物費用，將造成財務負擔，不利保險制度永續；健保則透過社會共付模式，讓底層民眾不致因病致貧或家庭破碎。

他特別提到，新聞媒體常報導許多家庭因洗腎洗到妻離子散。早期洗腎一次約4500元，一個月要洗13次，一個家庭一個月就要花費5到6萬元，很多家庭根本無法負擔，只好賣房賣地來繼續洗腎，還有一些怕拖累家人，乾脆就輕生來解決問題。這也造成健保實施前，不少新聞都會報導某某某因疾病厭世自殺的案例。健保實施後，負擔了洗腎治療，變相解決了許多社會問題。

連賢明最後表示，他個人願意繳健保費，也贊成健保調漲，因為一個月多交2000元，可以不用每天早上看到那些因為缺乏醫療資源而無奈自殺的報導。健保讓社會中大家彼此互相幫忙，這樣每天工作的心情會好很多。雖然這筆錢不見得會用到，但他覺得花得非常划算。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995