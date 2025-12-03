　
健保不是單純保險！　連賢明支持漲價：救社會底層

▲中央健保署,健保署。（圖／ETtoday資料照）

▲連賢明表示，他願意支持健保調漲，多繳費用可以保障社會共益。（圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／綜合報導

中經院院長連賢明今日在臉書發文指出，近期網路上關於健保是否應給付昂貴罕見疾病藥物的討論非常熱烈，各方爭論不休。他表示，健保既非單純保險，也非單純福利，而是「帶有福利的醫療保險」或「帶有保險的社會福利」，無論哪種說法，都反映出台灣健保兼顧社會保障與財務自我平衡的特性。

連賢明指出，世界各國醫療產業即便最像市場的美國，也都是高度管制與補貼。若由民營保險公司承擔罕見疾病藥物費用，將造成財務負擔，不利保險制度永續；健保則透過社會共付模式，讓底層民眾不致因病致貧或家庭破碎。

他特別提到，新聞媒體常報導許多家庭因洗腎洗到妻離子散。早期洗腎一次約4500元，一個月要洗13次，一個家庭一個月就要花費5到6萬元，很多家庭根本無法負擔，只好賣房賣地來繼續洗腎，還有一些怕拖累家人，乾脆就輕生來解決問題。這也造成健保實施前，不少新聞都會報導某某某因疾病厭世自殺的案例。健保實施後，負擔了洗腎治療，變相解決了許多社會問題。

連賢明最後表示，他個人願意繳健保費，也贊成健保調漲，因為一個月多交2000元，可以不用每天早上看到那些因為缺乏醫療資源而無奈自殺的報導。健保讓社會中大家彼此互相幫忙，這樣每天工作的心情會好很多。雖然這筆錢不見得會用到，但他覺得花得非常划算。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

最近看到許多人在網路上吵到底健保要不要給付一些昂貴的罕見疾病藥物，兩邊各有立論，吵得不可開交。 這讓我想起每次開始上醫療經濟學的時候，都有學生(特別是醫生)問我說台灣的健保到底是保險還是福利。保險的話就應該自負盈虧，政府就不需要管制與介入...

連賢明發佈於 2025年12月3日 星期三
立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

立法院會今（2日）三讀通過制定「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，並賦予民眾得請求退出健保資料利用。由於健保資料具機敏性，規定若有人未經主管機關或保險人核准，擅自就健保資料為特定目的外利用，最高可1000萬元罰鍰，並自處分送達日起1年內不准申請，已取得的健保資料也應予銷毀。

億元罕病新藥納健保引發論戰　健保署回應

桃機T3北登機廊廳試營運！12月新制懶人包　LINE收回訊息限1小時

台鐵大改點！12月新制懶人包　「1針1億元罕藥」納健保

談「陸配六改四」遭批政治官　石崇良：就講真話

