台中藍營初選開戰！江啟臣正式對決楊瓊瓔　盧秀燕6字回應

▲針對立院副院長江啟臣表態投入黨內初選，角逐台中市長之位，盧秀燕表示很好、恭喜、加油。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

國民黨台中市長初選戰火正式點燃！先前對於參選與否始終未鬆口的立法院副院長江啟臣，在地方勸進聲浪不斷下，昨（14）日終於正式表態，證實將「全力爭取黨內提名」，並拋出要將「幸福城」進一步推向「旗艦城」的願景，對上現任同志楊瓊瓔，也宣告國民黨台中市長黨內初選開打。對此，現任市長盧秀燕今早出席活動時，臉上掛著笑容，以「很好、恭喜、加油！」六字回應。

▲為了台中市長之位，江啟臣默默佈局已久，昨日終於表態，全力爭取黨內提名。（圖／記者游瓊華攝）



2026台中市長選戰，綠營早已整合完畢，拍板由立委何欣純代表民進黨出征。反觀藍營，佈局相對詭譎，直到上週立委楊瓊瓔率先在臉書宣布投入初選，為選情投下第一顆震撼彈。而早已勤跑基層、與黨內議員合掛看板，被視為熱門人選的江啟臣，卻始終保持低調。

然而，隨著市區街頭近日陸續掛上「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的競選帆布，江啟臣的動向也逐漸明朗。他昨晚在活動中首度鬆口，強調身為黨員，將全力爭取提名，更闡述這句賀詞不僅是祝福，更是他對台中市的「終極願景」，盼帶領台中「躍進」為全方位的「旗艦城」，此話一出讓現場支持者相當振奮。今天台中市長盧秀燕也回應，「很好、恭喜、加油！」