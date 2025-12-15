女賣家網售減肥「爆so錠」　衛生局送檢驚含禁藥！判決出爐

▲彰化女賣家販售含有「西布曲明」禁藥成分的爆so錠。（示意圖／翻攝自勞動部官網）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女賣家在蝦皮購物平台販賣未經核准、含有禁藥成分的減肥商品「爆so錠」。經彰化衛生局購入驗出禁藥「西布曲明」（Sibutramine）成分，遭檢方依違反《藥事法》提起公訴。案件審理期間，該賣家坦承所有犯行。地院審理後認為，觸犯販賣禁藥罪事證明確，判處她6月徒刑、緩刑2年、向公庫支付15萬元，全案仍可上訴。

依據判決書內容，蝦皮購物平台上某賣場，下單購買了名為「爆so錠」的減肥產品。賣場廣告主打「排便、酵素、草本」、「頑固沒吃過不要說無效」等字眼，吸引消費者購買，彰化縣政府衛生局於2024年5月30日購買產品送驗後，結果令人震驚。

依據衛生福利部食品藥物管理署的檢驗報告證實，「爆so錠」中含有「西布曲明」成分。這是一種中樞神經抑制劑，早年曾用於減肥藥，但因可能增加心血管疾病風險，早已在全球多國（包含台灣）遭禁用、列為禁藥，為我國行政院公告第四級毒品，未經核准不得製造、輸入或販賣。全案函送彰化地檢署偵辦。

▲女賣家販售含有「西布曲明」禁藥成分的爆so錠，已經全面下架。（示意圖／翻攝自蝦皮購物）

檢察官偵查時發現，該名女賣家坦承不諱。她供稱，商品是從蝦皮購物網站上進貨，再由她自己進行分裝，連產品的外包裝也是她自己製作的。當被要求提供商品的合法來源或檢驗證明時，她明確表示「我沒有辦法提供檢驗證明」，對於確切的銷售數量也說「不確定」。

檢方比對金流紀錄，確認蝦皮賣場的收款帳戶就是她本人及其相關公司帳戶，事證明確。檢察官還發現，她在2023年間，就曾因在網路上販賣禁藥，遭其他地檢署予以緩起訴處分，但她並未記取教訓。檢方因此認定她「明知為禁藥而販賣」，依違反《藥事法》第83條第1項之販賣禁藥罪嫌，將她提起公訴。

案件進入彰化地方法院後，該名女賣家在準備程序時就完全認罪，遭判處6個月有期徒刑、緩刑2年。在判決確定之日起1年內，向公庫支付新台幣15萬元。