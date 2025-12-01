緊盯烏俄！　彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

▲10月30日川習會在南韓釜山登場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》社論以「中國是否正在為台灣準備一項『烏克蘭模式』的計畫」為題指出，北京正在密切觀察川普政府的俄烏和平計畫進展，意圖從中汲取經驗，並且可能向美國提出針對台灣的統一方案，「川普的烏克蘭計畫，感覺起來或許跟台灣周邊正在發生的事情相距甚遠。但北京看到了一個機會。」

《彭博社》亞洲政治評論專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）指出，中國正從川普政府的俄烏「和平計畫」汲取經驗，觀察華府為了達成協議願意做到何種程度，以及這是否意味著向莫斯科讓步。習近平正利用這個機會強化他長期宣稱的目標「統一台灣」，隨著華府訊號日益模糊、習近平的意圖日益明確，台灣處於危險境地。

日本前首相岸田文雄曾說「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，澳洲退役少將、軍事戰略師萊恩（Mick Ryan）也警告，中國可能利用這個時機提出自己的計畫，他指出習近平一直傾向不訴諸軍事行動控制台灣，「因此我們可以預期，中國共產黨將在近、中期內，向川普政府提出一份『28點台灣計畫』，無論是秘密或公開形式。」

▲北京街頭播送解放軍在台灣周圍軍演的新聞。（圖／路透）

紐西蘭最大海軍艦艇上周通過台海，北京立即警告各方「不要在台海挑起事端」，不只是針對紐西蘭，也針對任何試圖介入該議題的台灣支持者。美中元首11月24日通話1小時，川普在公開貼文中未提台灣，中國外交部卻大篇幅報導習近平對台灣問題的表態，稱習強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，「這種措辭是刻意的。他試圖將北京塑造為二戰以來全球體系的捍衛者，並指稱台灣與任何支持它的國家都是不穩定力量。」

瓦斯瓦尼指出，作為回應，台灣宣布追加400億美元國防預算，此舉釋出的訊息同時針對美中，而總統賴清德確實有理由感到焦慮，因為正如約翰霍普金斯大學（JHU）教授布蘭德斯（Hal Brands）所說，接下來數月將是台海安全的關鍵時刻。川普的注意力似乎集中在與北京建立更好關係之上，而習近平對統一的言論則越來越大膽。

▲一旦台海發生危機，將衝擊全球經濟。圖為解放軍軍演。（圖／路透）



台灣是全球經濟關鍵支柱，生產全球90%最先進晶片，一旦爆發嚴重衝突將重創全球供應鏈，影響汽車、智慧手機到AI數據中心等所有產業。

華府對此威脅不抱幻想，美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）最新報告概述了中國如何大幅提升入侵能力，可在幾乎沒有警告的情況下發動封鎖或攻擊，而北京的訊息會根據受眾變化，一方面使用英語淡化緊張局勢，一方面在國內敘述中把台灣「挑釁行為」框定為採取行動的理由。與此同時，解放軍也正推動現代化計畫，縮小與美軍之間的差距。

瓦斯瓦尼認為，賴清德的國防計畫是明智的，但可能因政治僵局在國會受阻，台灣將必須更努力爭取無人機、飛彈、移動發射器與彈性指揮系統的資金，也需要進一步推動民防演習與對抗中國影響力的行動。日韓澳菲等華府亞洲盟友將必須深化合作，把台灣防衛視為區域安全核心，穿越台海雖然可能激怒中國，但對重申國際法的重要性大有助益。