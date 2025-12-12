OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

▲第18屆「OPEN!大氣球遊行」12月13日高雄夢時代登場。（資料圖／7-11提供）



記者許宥孺／高雄報導

每年備受矚目的「OPEN！大氣球遊行」，明(13日)下午2點將在高雄夢時代購物中心前時代大道熱鬧登場，今年規劃20顆人氣IP大氣球，包括人氣角色咖波、酷洛米、告五人吉祥物「告五豬」，還有南韓女團BLACKPINK 成員Jisoo親手繪製的角色「SHUMON」將全球首飛，晚間主舞台更有鼓鼓呂思緯、蕭秉治、高爾宣等歌手表演團體輪番開唱，整日精彩活動不間斷。

「OPEN！大氣球遊行」每年舉辦都帶給大小朋友許多歡笑，今年活動迎來第18屆，今年大氣球全面升級，集結超過 20 組巨型大氣球與全新登場IP，包括人氣角色咖波、酷洛米、罐頭豬 LULU 以及Z 世代天團告五人的專屬吉祥物「告五豬」，還有Jisoo親手繪製的「SHUMON」也會起飛，讓BLINKS很期待。

▲大氣球全面升級，有告五豬、Jisoo親繪角色「SHUMON」。（圖／7-ELEVEN提供）



氣球遊行活動自下午2點開始，除了有萌度爆表的大氣球隊伍，參與遊行的嘉賓也很豪華，包括告五人、救援小英雄波力、啦啦隊女神李雅英、地球娛樂室兔瓏、子午計畫Vtuber 澪Rei、球星林昱珉、李灝宇、台灣隊長陳傑憲、統一獅吉祥物萊恩和盈盈以及Uni-Girls啦啦隊等。

晚間6點30分加碼舉辦的「OPEN! DREAM WORLD 夢想演唱會」，則邀請到GX 鼓鼓呂思緯與蕭秉治、U:NUS、高爾宣OSN、黃挺瑋、DJ 妖嬌等歌手輪番開唱。

▲OPEN大氣球遊行明高雄起飛！周邊道路進行交通管制。（圖／記者許宥孺翻攝）



因應「OPEN！大氣球遊行」活動，時代大道全線即日起至15日深夜禁止通行，周邊時代大道、時代南一路、時代南二路、時代南三路、中華五路等路段因應遊行及表演需要啟動交通管制，禁止車輛進入。

交通局建議，民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運並將加密班距、減少民眾候車時間；另輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站雖提供載客服務，但人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施，為避免久候，提醒大家搭乘捷運、步行前往會場，快速又方便。