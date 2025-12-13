三花幼貓眼球突出重傷獲救　新北動保即時手術助重生

▲從街頭命危到親人撒嬌，小三花幼貓迎向新人生。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在大台北農產品集散地，日前發現一隻年紀尚幼的小三花貓，左眼嚴重受傷、神情虛弱又害怕。新北市動保處接獲通報後，立即派員前往現場救援，並將幼貓緊急送往「毛寶貝醫療中心」接受治療。經過一段時間的細心照護，小貓身體狀況逐漸穩定，目前已完成驅蟲與疫苗施打，現安置於五股動物之家，準備迎接新的幸福生活。

動保處表示，幼貓剛被送醫時，左眼已呈現嚴重「眼球突出」狀態，傷口滲血且腫脹明顯，情況相當危急。經獸醫師檢查後判斷，幼貓因角膜受損引發潰瘍，加上抵抗力較弱，導致眼壓失衡、眼球外凸。為保住性命，獸醫師李建沛立即安排緊急手術，進行清創、移除壞死組織並縫合角膜，手術後再送回五股動物之家持續照護。

▲獸醫師李建沛進行手術中。

雖然幼貓左眼因傷勢過重而萎縮，視力已大不如前，但整體手術相當成功，幼貓也順利度過危險期。隨著身體逐漸恢復，小貓精神狀況明顯改善，個性也變得親人活潑，喜歡與前來參觀的民眾互動，模樣十分討喜。

獸醫師李建沛指出，幼貓角膜潰瘍成因多元，可能因環境中尖銳物刮傷、遭其他動物抓傷、細菌或病毒感染，或長期流浪導致眼睛髒污未即時處理而惡化。幼貓眼疾進展速度快，若出現流淚、頻繁眯眼、不敢張眼或分泌物增加等症狀，應儘速就醫，否則短時間內恐惡化至需手術治療。

動保處長楊淑方表示，流浪動物在街頭生活充滿風險，一次意外或小傷口，都可能演變成威脅生命的危機。若民眾願意給牠們一個溫暖的家，不僅能拯救生命，也能為家庭帶來陪伴與溫度。許多被認養的動物，都以最真誠的方式回報人類，讓生活更加豐富有力量。她也呼籲民眾多加關注動物之家，歡迎前來參觀或擔任志工，陪伴每一隻等待幸福的毛寶貝，幫助牠們找到人生的下一站。

▲小花貓等待一個幸福的家。